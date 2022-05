NEMAM VILU NEGO MALO VEĆU KUĆU! Sekin dom kao sa razglednice, šuška se da vredi 500.000 €, a ona prvi put progovorila o CIFRAMA!

Pevačica Seka Aleksić progovorila je na temu svoje kuće za koju se priča da vredi basnoslovno.

S obzirom da je Seka izbacila novi album svi su se zapitali da li i pevačica ima rane u životu.

- Nemam je Bogu hvala, sve što sam želela u životu sam ostvarila, Bog mi je dao, ja rane nemam i hvala Bogu što je tako - rekla je Seka.

Nedavno se govorilo o ceni kuće u kojoj živi, te su mnogi govorili o vili i vrtoglavoj sumi od pola miliona, Seka je odlučila da stavi tačku na sve spekulacije.

foto: Nemanja Nikolic

- Ja ne živim u vili, ja živim u kući, ovo iza mene je vila - Beli dvor, ono što je u Pazovi je kuća, malo veća. Ja mislim da sam jedna od retkih koja demantuje cifre, ja to ne volim, mislim da je nekulturno pitati koliko šta košta, a druga stvar ako sam ja svoju karijeru i život pazila i vredno radila i ako se za mene nikakvi sponzori nisu lepili, svi znate da sam sve što sam stekla stekla sama, kasnije kada sam se udala zajedno stekla sa svojim suprugom, mislim da tu nema mesta za to koliko šta košta, koliko košta to je moja lična stvar, ako sam ja to sebi priuštila. Ja bih najsrećnija bila kada mi u ovoj zemlji decu ne bismo lečili preko SMS, kada bih mogla i ja i ostali da se uključimo da pomažemo ljudima na pravi način, ali to je nemoguće, ne samo kod nas nego i u svetu. Ja nikada neću reći koliko kuća košta, niti potvrditi, jer je to totalno nebitno.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/K.Đ/Republika

Bonus video:

00:46 SEKA ALEKSIĆ OTKRILA SVOJ SKRIVENI TALENAT! Peva, glumi, kuva, a sada ŠOKIRALA SVE: Ovo bi mogla da radi svaki dan