NIŠTA TUŽNIJE OD OCA I ĆERKE U SVAĐI! Željko Šašić: Moja Sofija me ne doživljava kao OCA, evo ko je za to KRIV!

Željko i Sofija Šašić već godinama nemaju skladan i blizak odnos, kakav bi trebalo da svaki roditelj neguje sa svojim detetom. Međutim, popularni pevač otkriva da u komplikovanom odnosu sa ćerkom ne pronalazi svoju krivicu.

- Da se Sonja i ja nismo razveli, Sofija sigurno ne bi bila toliko medijski prisutna. Ja sam bio strogo za to da se razdvoje privatno i poslovno. Ćerka se sada i bavi poslom koji je vezan za medije, ako joj to prija, onda neka joj je srećan put. Suviše je ona svoja da bi mene pitala za savet. Nisam ja ta adresa, ima ona koga će da pita. Kada se opredeljivala čime će da se bavi, ja nisam bio prisutan u njenom životu, ali ne svojom krivicom. To je sve toliko komplikovano da bi se o tome pričalo - kaže Željko za "Svet".

- Tešim sebe da svako plaća cenu nekog vremena ili odluka. Molim se da sve bude dobro. Naš odnos je i danas jako čudan, smeta mi to. Ćerka me još nije prihvatila kao roditelja, kao nekog kome je uloga da brine, skreće pažnju na mnoge stvari. Ja pokušavam da shvatim njene godine, kao stariji, tata sam, moram.

Iako su Željko i Sofija Šašić iza sebe ostavili dug period nerazumevanja i nedostatka komunikacije, u kome su se nalazili pre nekoliko godina, ni danas ona nije stekla potpuno poverenje u oca, koji je zbog toga veoma povređen.

