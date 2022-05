BIVŠA ZADRUGARKA U ŠEMI SA LJUPKINIM GENERALOM SIMIĆEM?! Urla i preti: Grkljane ću vam počupati, ne znate KO STOJI IZA MENE!

Žestoki rat na relaciji Sandra Čaprić - Maja Marinković i dalje traje, a sve je otišlo predaleko kada je pevačica iz Ivanjice u svoj "tabor" dovela bivšeg zadrugara Baneta Đokića, dok je "boje drugog tima", u korist Marinkovićeve, počela da brani Olga Margitić, takođe bivša učesnica "Zadruge".

Nedeljama su se prepucavale preko društvenih mreža i domaćih medija, a onda su Sandra Čaprić i Olga Margitić obavile telefonski razgovor kako bi raspravile ko kome preti. Umesto da zakopaju ratne sekire, sukob je produbljen, te su direktno pale nove pretnje.

foto: Printscreen/Pink TV

- Šta radite to po novinama, šta vam ovo znači, majke ti? Ovo po portalima... Čemu pretnje s vaše strane? Je l' to treba da izlazi s tvoje i Majine stvari o meni? Kome pretite vi?! Meni je sve Bane preneo, da ste mi vi pretili - upitala je Sandra Olgu, koja se pravdala da niko nikome pretio nije, međutim bezuspešno.

- Sandra, ozbiljno ti kažem, sedi, popričaj sa Majom - smirivala je situaciju Olga, međutim Sandra nije htela ni da čuje.

- Šta da pričam, ko meni preti?! Je l ste vi normalni? Rekao mi je Bane da mi pretite, mene ćete da izudarate... Koga?! Je l' vi znate s kim imate posla, je l' znate da motka ima dva kraja? Je l' ste vi normalni?! Šta je vama? Znaš li da sam ja sa Simićem bolja nego što vi mislite, vas dve? Kome vi, ljudi, pretite, da li ste vi normalni? - izgovorila je Sandra i otvorila "pandorinu kutiju" - u sve su uplele generala Dragišu Simića, inače bivšeg dugogodišnjeg dečka Ljupke Stević, kojem je Čaprićeva nedavno pevala na privatnom veselju.

foto: Kurir

- Znam za generala Simića... Meni lično pričao - priznala je Olga, koja je aludirala na to da je Čaprićeva imala aferu s Simićem.

Sandra je istog trenutka počela da urla, a potom zapretila Olgi i Maji da će im "grkljane počupati".

Šta znaš, prijateljice? Šta ti je pričao? Ne može on ništa da priča kad sam ja njegov drug. Misliš da ja verujem u laži vaše? Ja sam tebe gotivila, nema razloga da se ovako ponašaš! Nemoj da mi pretite, da mi pravite s*anja, da vam ja grkljane ne bih počupala! Ne razumem, čemu?! Vi ćete meni da pretite, i sa Simićem... Ne interesuje me ni Janjuš, ni Maja, ni Taki... Budi dama jednom, u p*čku materinu! Nemoj da me zove Maja, nemojte da me zovete više. Nemoj da mi neko preti više! Imam poruke, pročitala sam! Ti ne znaš ko sam ja i šta ja imam, ko stoji iza mojih leđa! Ti ćeš meni da pretiš?! Ma, j*baću ti majku, bre! Na sud ideš - siktala je Sandra.

foto: Printscreen/Instagram

Podsećanja radi, pre mesec dana osvanuli su snimci na kojima Sandra na uvce peva Simketu, a kada smo je tada pozvali, objasnila nam je prirodu njihovog odnosa.

- On je super sa mnom, znamo se sa dosta slavlja. Ćerka je njegova pravila rođendan svom sinu... Došla sam, bio je tu i Saša Kapor, Nikolina Kovač, još neki pevači. Bogami, lepo je čašćavao, bio je odličan bakšiš - pohvalila se Sandra, a na naše pitanje da li će joj se koleginica Ljupka, Simketova bivša, naljutiti kada bude videla ove fotografije, rekla je:

- Taman posla, bože sačuvaj. Ja im želim svu sreću sveta, mogu i kuma da im budem. Udvaranje i to, nema ništa od toga, to ništa ne postoji - zaključila je Sandra.

foto: Pritnscreen

