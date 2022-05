NAKON ŠUŠKANJA DA JE LJUPKIN BIVŠI IMAO AFERU SA ČAPRIĆKOM, ONA SE OGLASILA: Evo šta pevačica kaže o Simiću i njenoj koleginici!

Glasine da je general Dragiša Simić svoju dugogodišnju partnerku Ljupku Stević, sa kojom je na skandalozan način završio ljubavnu vezu, zamenio njenom koleginicom počele su pre mesec dana.

Naime, tada mu je na privatnom veselju povodom rođendana njegovog unuka pevala pevačica, bivša učesnica "Zadruge" Sandra Čaprić.

Ona je tada objasnila da među njima ne postoji ništa više od prijateljstva, međutim tokom njene svađe sa bivšom cimerkom iz rijalitija Olgom Margitić saznalo se da su, navodno, Sandra i Simić imali aferu, o kojoj se general, navodno, lično poverio Olgi.

Glasine je dodatno podgrejala Sandra, koja je svojoj ljutoj rivalki poručila da se ne kači sa njom jer "ne zna ko stoji iza nje", a sada se oglasila Ljupka.

U svom poslednjem intervjuu koji sam dala za medije jasno sam rekla i stavila tačku na tu priču vezanu za Simića i moj odnos sa njim, koja uvek interesuje medije i proteže se na neki način vezano za moje komentarisanje iste. Ponoviću još jednom - ja sam na svoj odnos sa Simićem davno stavila tačku. Niti komentarišem njegove postupke, ni ono šta on radi, niti me interesuje. Ne želim da se dovodim u rijaliti priču, to apsolutno nije moj nivo. Bavim se svojom karijerom i svojim životom - poručila je Ljupka.

Podsetimo, kada su objavljeni zajednički snimci Simića i Čaprićeve, ona je objasnila da između njih nema ničega.

