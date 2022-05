FAJT U BEOGRADSKOJ KAFANI! Bivši dečko Žene od sultana BACIO OKO na Tamaru Milutinović, njen dečko ga UPOZORIO, a onda nastao HAOS

Bivši dečko Tijane Milentijević, iliti "žene od sultana", Miša Koljenović, kojeg je pevačica svojevremeno optužila za nasilje, nasrnuo je na fudbalera Darka Jevtića, dečka Tamare Milutinović, u kafani.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Kako ekskluzivno saznajemo, incident se dogodio u utorak na sredu u jednoj beogradskoj kafani jer je bubnjar, član benda Slobe Radanovića, koji je, prema rečima našeg izvora koji se zatekao na licu mesta, bio navalentan i neprijatan insistirao da kupi ruže pevačici.

- Sve se desilo u sekundi. Niko to nije očekivao. Miša je prišao Tamari i njenom dečku i insistirao da joj kupi cveće. Bio je nepristojan i navalentan. Pevačici je bilo jako neprijatno zbog takvog njegovog ponašanja. Kako sam čuo, njih dvoje se poznaju, ali nisu bliski, te noći se pričalo da su se možda videli svega pet puta u životu, i to preko posao. Sve se dogodilo između dva i tri sata posle ponoći. Tamara i Darko su došli i seli za sto za kojim je ranije sedeo Sloba Radanović sa svojim kumom i menadžerom Lekom. Oni su otišli iz kafane pre nego što je došlo do incidenta - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Zaista je delovalo kao da se nabacuje Tamari. Fudbaler je video u kakvom je stanju bubnjar i najpre nije želeo da pravi frku. Pokušao je na razuman način da ga udalji od devojke, međutim, Koljenović se nije zaustavio. I dalje je insitirao da Milutinovićki kupi ruže. Jevtić ga je tada još jednom zamolio da se skloni od nje, ali umesto tako da uradi, on je skočio na fudbalera - tvrdi naš izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Prema njegovim rečima došlo je do koškanja i guranja, ali je obezbeđenje odmah reagovalo i tuča je sprečena.

- Momci iz obezbeđenja su Koljenovića izbacili iz kluba jer su videli da je fizički krenuo na Darka, koji nije želeo probleme sa čovekom u alkoholisnom stanju. Miša se nije vraćao, a Tamara i Darko su ostali. Tamara je bila u šoku i nije mogla da veruje šta se dešava, bilo joj je baš žao jer njen partner važi za smernog dečka, koji je život posvetio sportu i vodi računa o svom ponašanju i izbegava incidente situacije.

foto: Instagram

Ovim povodom pozvali smo Tamaru koja nije želela da komentariše incident.

- Molim vas, ne želim o tome da pričam - kratko je poručila pevačica, dok je njen dečko bio nedostupan za komentar.

Inače, Koljenović je postao poznat široj javnosti kada ga je Žena od sultana prijavila za nasilje. Nji dvoje su bili zajedno godinu dana, a haos je nastao zbog njegove ljubomore. Fizički je nasrnuo na nju u njenom stanu nakon što ju je napao da joj se fanovi udvaraju preko društvenih mreža i šalju joj poklone. Prebacivao joj je, kako smo ranije pisali, da se s nekima i viđa njemu iza leđa, a sporan je bio i pevačicin poslovni put na koji je trebalo da ode bez njega.

Uživa u ljubavi Bežala sam od fudbalera, ali Darko me je stigao Tamara uživa u vezi s Darkom. Ona je u jednom od intervjua rekla da joj neće smetati ukoliko je budu nazivali devojka fudbalera. - To ne smatram prozivkom. Za nas pevačice važi to pravilo da se fudbaleri lepe za nas, ali ja to gledam s druge strane, i oni su kao i mi javne ličnosti, često se srećemo po nekim skupovima. Mislim da se tome baš daje mnogo na važnosti, a ne znam da li bi tako bilo da su pevačica i advokat u vezi. Činjenica je ta da sam ja uvek bežala od fudbalera, ali eto stigao me je, bio je brži - ispričala je jednom prilikom pevačica.

LJILJANA STANIŠIĆ

