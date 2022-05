DRAGANA KATIĆ O SINU KOJI JE OTIŠAO DA ŽIVI U NEMAČKU: Sve je bilo emotivno... A ovo nikako nije mogla da IZDRŽI!

Voditeljka Dragana Katić nedavno je posetila sina Bobana Živanovića koji je na studijama u Nemačkoj.

Voditeljka je ispričala kako se osećala kada su se videli nakon više meseci i kako podnosi činjenicu da će njen naslednik ostati u Nemačkoj da živi.

- Ja bih volela da to sve majke čeka, ne da budu razdvojene od svoje dece nekim prinudnim okolnostima koje nisu dobre, već da njihova deca požele, i da su uspešna u tome što rade, i da se dobro osećaju i da majke mogu da ih posećuju, ali naravno da nije prijatno... Sve je bilo emotivno, ceo susret, nismo se vidieli četiri i po meseca tako da mi je to bio pravi tajming da odem jer ne bih više izdržala - ispričala je Dragana Katić za "Grand news".

foto: Printscreen

Voditeljka je otkrila i kako se nosi sa time što će i drugi sin verovatno uskoro poželeti takođe da se osamostali i ode.

- Nemam ja taj problem... Bojan radi već godinu i po dana, od ujutru do uveče, radi na velikim projektima... Ja sam televizijski čovek i znam kako to izgleda, to je od ujutru do uveče i ima svoje obaveze i svoja druženja, tako da sam ja na to potpuno navikla. Nakon toliko godina njihovog odgajanja i prolaska kroz sva ta tinejdžerska iskušenja, malo mi i prija da odmorim od svega toga. Sve češće se viđam sa prijateljima i kafana mi postaje druga kuća - rekla je ona kroz smeh.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/M.M.

