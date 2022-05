POPOVIĆ NOSI CIPELE OD 1.000 € A NJEGOVA ĆERKA ODEĆU OD 20.200 DINARA: Evo gde kupuje Aleksandra i kako se pojavljuje u JAVNOSTI!

Aleksandra Popović, ćerka Suzane Jovanović i Saše Popovića, poznata je po svojoj skromnosti i tome da se retko kad pojavljuje u javnosti. Nju smo do sada imali prilike da vidimo tek nekoliko puta, i to mahom na događajima koji su jako bitni za porodicu Popović.

Ovog meseca Aleksandra se čak dva puta našla u žiži javnosti, i to zbog venčanja svog brata Danijela, ali i kako bi prisustvovala rođendanskoj proslavi Anastasije Ražnatović. Ono što posebno intrigira javnost jeste i kolika je cena odevnih komada koje je Popovićeva naslednica ponela prilikom tih događaja. Iako se zbog bogatstva porodice Popović očekuje i da njihova ćerka nosi isključivo dizajnerske komade, koji koštaju čitavo bogatstvo, to sa Aleksandrom nije slučaj. Naime, ona se do sada na svečanijim događajima pojavljivala najčešće u komadima koje većina može sebi da priušti i koji su dosta pristupačni.

Tako se na svadbi svog brata pojavila u plavom kompletu popularnog španskog uličnog brenda. Aleksandra je tako za satenske pantalone, sako i košulju potrošila ukupno 20.200 dinara, što je mnoge šokiralo, s obzirom na to da se radi o ćerki jednog od najbogatijih ljudi u našoj zemlji. Slična situacija se ponovila i na rođendanu Cecine ćerke, gde su skuplje stajlinge od nje imali njeni majka i otac, koji je samo za mokasine brenda "guči" iskeširao 700 evra.

Za skromno izdanje odlučila se i na gala promociji albuma njene majke Suzane, kada je na sebi imala garderobu u vrednosti od nekoliko hiljada dinara, a njen otac je prošetao "prada" cipele od 1.000 evra. Da obožava da kupuje u prodavnicama nižeg cenovnog ranga, moglo se videti i na paparaco fotografijama iz jednog tržnog centra, gde su ona i njeni roditelji fotografisani s brojnim kesama.

Podsetimo, da Aleksandra zaista ne voli da pokazuje da su joj roditelji imućni, može se zaključiti i po tome što radi i trudi se i sama da zaradi za sebe dinar. Uprkos bogatstvu u kom je odrasla, nije se libila da i sama pokrene biznis od kojeg bi mogla da živi.

- Nju ne zanima da radi u "Grandu". U drugim je vodama, a sin je tonac u "Grandu". Kad završi studije, videćemo - izjavio je za medije Saša Popović na pitanje o naslednici. Ono što je poznato jeste da je Aleksandra svojevremeno napustila fakultet i da je, umesto da se školuje, odlučila da krene da zarađuje.

