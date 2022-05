SINU SAM POSLEDNJEM JAVILA I PITALA GA SAMO JEDNO! Mirjana nakon sudske ODLUKE otkrila da je Devin dodao prezime Miroslava Ilić

Bivša ljubavnica Miroslava Ilića, Mirjana Antonović otkrila da je sud doneo odluku da je Miroslav otac njenog sina Devina.

Sada se Mirjana otkrila da je srećna zbog presude.

foto: Nenad Kostić

- Ova borba sa Miroslavom je neizmerno bila iscrpna, sa duševne, fizičke i finansijske strane. Bilo je i raznih zlotvora koji su vređali i provocirali, a nisu poznavali ni nas ni našu situaciju. Mnogi koji su znali istinu su ćutal isve do kraja, a onda su se oglasili u javnosti sa nekim glupim komentarima - govori Mirjana i ujedno se zahvaljuje Lepoj Breni na pomoći i podršci.

- Našoj Breni svaka čast, bila je uz nas od prvoga dana, pa do kraja. Žena je hrabra i odlučna. Kada ti nešto kaže znaš da se možeš osloniti na to. To se zove karakter - ističe Mirjana koja je otkrila kako je njen sin Devin reagovao kada je sud dokazao da je Miroslav Ilić njegov biološki otac - izjavljuje Mirjana i otkriva kako je Devin reagovao na presudu.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Devin je još uvek bio na poslu kada sam mu javila vest o sudskoj presudi. On je poslednji saznao. Radi sa pacijentima i morala sam da čekam pogodni momenat. Kad je konačno čuo moje reči, zastao je. Pitala sam ga da li je srećan? Odgovorio mi je "Da je zadovoljan, ali da je to zadovoljstvo pomešano sa gorčinom. Da do ovoga nikada nije trebalo doći." To nije bila njegova želja - smatra ona.

- Miroslav presudu ni ne mora da pročita. On i ja znamo istinu. Mislim da je sa njegove strane bilo samo odugovlačenje neminovnog. Ja znam da on obožava Devina samo ne znam ko je bio toliko vredan tog njegovog velikog samoodricanja i ogromne žrtve. Nije mu ni malo lako. Slušao je pogrešne ljude i loše savete advokata koji su gledali svoje interese i koji su u ovom slučaju jedini pobednici - ističe Mirjana i za kraj otkriva.

- Devin Antonović Ilić će sad konačno moći da dođe u Srbiju na odmor bez stresa. Ja ću se vratiti na jesen. Ima još dosta toga da se obavi. Zahvaljujemo se mnogima koji su bili uz nas i davali nam podršku i snagu da istrajemo do kraja. Treba pod hitno zahtevati izmenu ovog zastarelog zakona koji je već odavno izmenjen u čitavom modernom svetu - zaključuje Mirjana Antnonović.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/Blic

