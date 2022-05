SLUČAJ DEVIN! MIROSLAV ILIĆ ODGOVORIO MIRJANI POSLE PRESUDE: Ako je tačno to što tvde, ćeraćemo se još, NIJE GOTOVO, idem do KRAJA

Mirjana Antonović objavila je juče na Fejsbuku da je sud doneo presudu u njenu korist i da je potvrđeno da je Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina.

Ovim povodom pevač se oglasio juče, kada je rekao da je šokiran. Miroslav je sada za Kurir rekao da ne zna kako da reaguje, jer presuda mu još uvek nije stigla, te ne zna kako su Mirjana i njen advokat saznali za to.

- Kada su me juče novinari nazvali, nisam znao šta da odgovorim jer sam bio šokiran. Ni meni ni mom advokatu nije stigla presuda, ne znam odakle njima to, pošto još nije poslato advokatima. Kad budem video šta piše u presudi, u skladu s tim ću reagovati - počeo je Miroslav i dodao da će uložiti žalbu ukoliko je tačno da je sud doneo odluku da je on Devinov biološki otac.

- Ako je tako kako su oni izjavili, odmah ću podneti žalbu. Što bi rekao Matija Bećković "ćeraćemo se još". Idem do kraja i do Apelacionog suda, ako treba - rekao nam je Miroslav.

Inače, on je ovih dana zauzet pripremom predstojećeg koncerta povodom 50 godina karijere, koji će održati u decembru u Beogradu.

- Fokusiran sam na nove pesme i koncert u Areni 10. decembra na kojem ću sa svojom publikom proslaviti 50 godina karijere. Pripreme su već počele, jer će to biti gala koncert i to mi je trenutna preokupacija - rekao nam je pevač.

