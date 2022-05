SEKI ALEKSIĆ METAK PROŠAO PORED GLAVE TOKOM ŽESTOKE PUCNJAVE Ispričala JEZIVU situaciju: BILO JE STRAŠNO (VIDEO)

Gost ovonedeljne Realne priče sa Isidorom Lukić bila je Svetlana Seka Aleksić. Popularna pevačica ogolila je dušu pred kamerama Kurir televizije i otkrila sve što njene fanove već dugo zanima.

Seka Aleksić otkriva neke od najintimnijih detalja iz života, govori o svom odrastanju i o tome koliko je ponosna na teške trenutke kroz koje je prošla sa porodicom u detinjstvu.

foto: Kurir Televizija

Govorila je o svojim počecima, nepoznatim detaljima iz karijere, školovanju, ali i o tome koliko je put ka slavi i uspešnoj karijeri trnovit i pun uspona i padova. Takođe, prisetila se svog oca i kroz suze govorila o sećanju na njega. Ljubavna priča pevačice i njenog supruga Veljka Piljikića oduvek je izgledala kao prava bajka, a u emotivnoj ispovesti Seka je navela mnoge nepoznate pojedinosti iz porodičnog doma i braka.

- Sa mnom može o svemu da se priča. Ja imam temu i za prostitutku i za osobu koja ide nedeljom na liturgiju, mogu i da pričam sa mamom koja ima dvoje dece i koja je požrtvovana mama - rekla je Seka Aleksić u Realnoj priči, odgovarajući na pitanje koja je najveća predrasuda o njom.

foto: Kurir Televizija

A onda se Seka Aleksić dotakla pitanja i odgovora šta je sve prošla kroz i tokom estradne karijere.

- Dosta toga sam u životu proživela. Ja pevam od 14. godine i u kafani sam od 14. godine, a sada imam 41. Ljude delim samo na dobre i na loše. Svašta sam prošla. Od toga da je neko pucao, da mi je metak prošao pored glave, do toga da su nas u kafanama maltretirali da sviramo do 5 ujutru, a naše se završava u 1h. A mislim da je od mene to što jesam napravilo teško detinjstvo - ispričala je seka u Realnoj priči.

foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:38:07 SCENIRANJE 08.05. SEKA ALEKSIĆ