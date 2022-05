NEMAM NIŠTA VEŠTAČKO NA SEBI, SVE JE MAJKA PRIRODA! Vera Matović progovorila o plastičnim operacijama: Neću sebe da UNAKAZIM!

Folk pevačica Vera Matović (75) smatra da ona i njene koleginice koje su prešle sedmu deceniju i hrabro gaze osmu i dalje mogu slobodnije da se oblače i da, uprkos tome što bi ih mnogi možda otpisali, ima i onih koji i te kako žele da ih gledaju.

Vera je u razgovoru za Republiku otkrila da za njom, kao i za Nedom Ukraden (71), i danas uzdišu mladići, pogotovo kad istaknu bujno poprsje, što obe vole da rade jer, kako kaže, imaju šta i da pokažu.

- Naravno da nas gledaju i mladi muškarci, a zbog čega, to moraš njih da pitaš! Volim da nosim dekolte, zašto da ne ako ti nešto lepo stoji?! Smatram da i meni i Nedi Ukraden lepo stoji dekolte i u ovim godinama - ponosno je rekla folkerka, ističući da nema problem da obuče mini-suknju, kratak šorts niti da raspali dekolte, a s njim i maštu muškaraca oko sebe, kojih god da su godina, pa je naglasila da je najvažnije što je i u sedamdesetim godinama krasi prirodna lepota:

- Nemam ništa veštačko na sebi. Sve je majka priroda. Ne kritikujem one koji to rade. Ako im nije dobro, ispaštaće. Narod mnogo voli prirodu. Nemam botoks i ne želim. Neću sebe da unakazim. Dokaz sam da se ima za šta biti ponosan na broj godina, shodno biografiji, izgledu i porodičnom statusu. Nema godina, nema loših pesama. Ne može pevač da bude star. On nikad ne može da ostari. I kad ode u penziju, on je neko koga treba ceniti i poštovati. Tako i nas žene.

Vera se osvrnula i na mlade pevačice, na kojima svet ostaje, ali nam je priznala da ni u jednoj ne vidi naslednicu.

- Pa sad, kad razmislim, nema slične meni. Nisam primetila, iskreno, da neka pevačica podseća na mene i da može da bude moja naslednica. Ja možda imam specifičnu boju glasa, pa narod to voli. Po tome sam prepoznatljiva godinama. Ali nisam videla da me je neka imitirala i da može to uspešno da uradi. Zato i ne pevaju moje pesme. Ali narod to voli - zaključila je Matovićka sa osmehom.

