MINA KOSTIĆ NA PROMOCIJI LAUŠEVIĆEVE KNJIGE, INTERNET EKSPLODIRAO: Šta je tu čudno, ja sam umetnica?! Bila sam i u POZORIŠTU

Dolazak pevačice Mine Kostić na promociji knjige Žarka Lauševića iznenadio je mnoge.

Ona je istakla da već dugo prati karijeru proslavljenog glumca i da joj je velika želja da ga upozna, a kako kaže, negativni komentari je ne dotiču.

- Laušević me je fascinirao još kao devojčicu, odgledala sam sve njegove filmove, pročitala sam i njegove knjige. Znam šta mu se dogodilo u životu i to me jako potresa. Želela sam da pročitam njegovu novu knjigu, zbog toga sam došla na promociju - rekla je Mina i dodala da joj je želja i da upozna Lauševića.

foto: Damir Dervišagić

- Saosećam se sa njegovim bolom, a čak sam i zaplakala kada su na promociji pročitani isečci iz nove knjige. Ono što se njemu dogodilo je velika tragedija kako za njega tako i za porodice žrtava, mislim da kao ljudi moramo da pokažemo samilost prema bližnjima - rekla je Mina, koja se tokom razgovora rasplakala.

Iako nije imala priliku da sretne Lauševića, Mina kaže da je srećna što može da ga gleda u novim serijama i filmovima.

foto: Damir Dervišagić

- Drago mi je što ponovo glumi i što se polako vraća svom poslu. Znam da je godinama živeo u Americi, da ima suprugu i dete i srećna sam zbog toga. Ali opet znam da on nikada neće zaboraviti tragediju koja se dogodila. Da se pojavio na promociji, verovatno bih mu prišla da mu kažem da ga podržavam - kaže Mina.

Nimalo je ne potresa to što su se na društvenim mrežama pojavili negativni komentari zbog njenog prisustva na književnoj promociji.

- Ne razumem zbog čega bi ljudima to bilo čudno? Ja sam pevačica, umetnica i poznajem dosta glumaca. Nikola Simić i Ljubiša Samardžić su živeli u mom komšiluku i uvek sam im se javljala kada ih sretnem na ulici. Sa nekim glumcima imam prijateljski odnos, a jednom sam bila u pozorištu, kada mi je Milan Kalinić dao karte za predstavu u kojoj on igra - rekla je Mina na kraju.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

00:37 Kristijan Golubović uzima parfeme sa police u tržnom centru