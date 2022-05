SUNOVRAT SEJA KALAČA: Peva za 50 € u kafani u Kninu, a ovo je razlog zbog čega se ODAO ALKOHOLU! U sve umešana i JEDNA SLOVENKA

Sejo Kalač nekada je bio izuzetno popularan pevač, a sada je, kako kažu naši izvori bliski ovom folkeru, doživeo sunovrat.

Nekada su ga volele sve generacije, svojevremeno je završio i u hit filmu "Džet-set", u kojem je bio predstavljen kao goveče, a danas od te slave nisu ostali ni tragovi, za šta je sam kriv. Odao se alkoholu, upropastio karijeru, pa sad zapeva uglavnom u jednoj maloj kafani u Kninu, i to za honorar od 50 evra. Zapravo, taj novac dobije ukoliko ga prethodno ne popije.

Pevač se proslavio pesmama "Ala, ala", "Da li si me volela ili nisi" i "Kafanska pevačica", a poslednjih nekoliko godina retko šta se moglo čuti o njemu. Iako se njegove pesme i dalje pevaju na veseljima, on već, kako tvrde izvori, godinama vodi tešku bitku sa alkoholom, zbog čega su svi njegovi prijatelji jako zabrinuti za njega.

Poslednje informacije koje su se pojavile o njemu u javnosti bile su one od pre dve godine, kada se pisalo da ga je hrvatska policija uhvatila za volanom s nekoliko promila alkohola u krvi. Navodno, automobil nije bio njegov, već njegovog brata. Tom prilikom Seji je oduzeta vozačka dozvola, a jedno vreme je proveo i u pritvoru u Hrvatskoj. Iako je bio na lečenju od bolesti zavisnosti, brzo se vratio poroku.

Kako Kurir saznaje iz izvora bliskog pevaču, on živi u Hrvatskoj, a njegova zavisnost od alkohola je počela kada ga je ostavila žena zbog koje se razveo od prve supruge.

- U jeku popularnosti, kada je žario i palio regionom, upoznao je jednu devojku iz Slovenije, za kojom je načisto odlepio. Zbog nje je ostavio i suprugu, s kojom ima dvoje dece. S tom ženom je sve bilo super dok karijera nije počela da mu stagnira. Tada ga je ona i ostavila. To je baš teško podneo, od tada je počeo mnogo da pije i da se skoro pa ne trezni. Pokušavao je i da se leči, ali sve je to bilo kratkog maha, želja za pićem bila je jača od njega - priča izvor.

Pevač je, prema rečima našeg sagovornika, stacioniran u Kninu.

- Teško ga je gledati pijanog. Peva tamo u jednoj kafani u kojoj ima malo stolova. Gazda mu da 50 evra, ako unapred to ne popije. Mnogo voli pesmu i želi da peva, ali dok je u tom stanju, niko ne želi da ga angažuje. U diskotekama blizu Knina vlasnici su mu zabranili ulaz. Napije se i pravi probleme, hoće da se popne na binu i da peva mrtav pijan. Strašno je sve to kad se vidi šta alkohol može da napravi od života - završava naš izvor.

U jednom od intervjua pre nekoliko godina Sejo je ispričao da je zbog svega što mu se desilo u životu u alkoholu nalazio utehu.

- Alkohol me doveo do dna i dosta lažnih prijatelja, koji su koristili moje tadašnje stanje da žive na moj račun i da se na moj račun opijaju. Kroz razgovor, druženja, kontakte... Ja sam danas jedan drugi Sejo, Sejo kojeg sam oduvek priželjkivao. Staložen, miran, daleko od alkohola i poroka i daleko od lažnih prijatelja i kolega - ispričao je Kalač, koji ipak, kako kaže naš izvor, nije izdržao bez pića.

Skandal

Mrtav pijan zaspao na stepenicama

Veliki šok u javnosti svojevremeno je izazvala fotografija koja je postala viralna na društvenim mrežama, a na kojoj se Sejo mogao videti kako spava na stepeništu, navodno pod dejstvom alkohola. To je kasnije i sam priznao, gostujući u jednoj emisiji.

foto: Privatna arhiva

- Pevao sam za vreme praznika, gostovao sam za Božić, bilo je super. Društvo me je ostavilo da budem s njima još par dana, zapili se... Ostavili me do hotelske sobe, nije bilo ni metar, ja zaspao na hodniku hotela. Tu je soba, odmah iznad. Tri dana nismo stajali. Našao me je neki dečko što je prolazio, slikao me i objavio na Fejsbuku, ali mi nije pomogao. Ja sam poludeo i otišao da spavam. Šta sad, šta je, tu je, živ sam i zdrav - priznao je tada Kalač.

Karleuša doživela neprijatnost

Sejo Kalač je zaspao u mom krevetu u hotelu

Jelena Karleuša je svojevremeno u emisiji "Zvezde Granda" otkrila da je Sejo Kalač spavao u njenom krevetu.

foto: Dado Đilas, Instagram

- Kad sam upoznala Seju Kalača, čovek je zaspao u mom krevetu. Kuca mi neko na vrata hotelske sobe, posle nastupa negde u Bosni, ne znam ni ja gde. To je najveća perverzija svih vremena. Šokirala sam se kad sam na vratima videla Seju Kalača. Otvorila sam, a on je rekao: "Ja sam samo došao da se pozdravim, bio je super nastup." Nisam ga pitala odakle mu broj moje hotelske sobe. Pošto nije hteo da ode, pitala sam ga da li hoće da uđe. Dok sam ja pakovala stvari, jer sam kretala za Beograd, Sejo Kalač je legao na moj krevet i zaspao - ispričala je uz smeh JK i dodala:

- Kuca mi ubrzo opet neko na vrata. Došla ekipa po mene da krenemo za Beograd. Iza mene leži Sejo Kalač. Nisam mogla da im objasnim da ništa nisam imala s Kalačom. Na prstima smo izašli iz moje hotelske sobe. Nikada ga više nisam videla, a i ne želim.