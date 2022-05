VUĆI ĆE TI SE CREVA PO ULICI, SKUPLJAĆE TI MOZAK Zorica Marković progovorila o JEZIVIM PRETNJAMA koje je dobijala nakon RIJALITIJA

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica i bivša zadrugarka Zorica Marković ovom prilikom je otkrila šta je sve doživljavala nakon rijalitija u kojima je učestvovala mnogobrojno puta.

- Bila sam učesnik u mnogim rijalitijima i uvek ima tih fanatika koji podržavaju jedne, druge... Bilo je toliko ogavnih stvari, tipa ''Vući će ti se creva po ulici, skupljati mozak...'', morbidne stvari. To me je uvek deprimiralo. Nisam verovala da ljudski mozak može tako nešto da izgovori ili napiše. Zarad čega? - počela je Zorica u emisiji "Magazin In".

Potom se osvrnula na ''Zadrugu 5'' u kojoj nije učestvovala:

- Tamo se ne zna ni ko koga, ni šta kako. Tamo su muškarci postali jezivi. Seks je prisutan kao nikad, promenili su uloge. Ja ne vidim tamo nijednog muškarca. Sve žene su odozgo u odnosu, a oni leže kao da čitaju npovine, i kao petao kad siđe sa koke malo prstićima dole, a one nogama rade. Ja samo to vidim, to nije bilo ni u jednoj sezoni - kaže Zorica Marković.

