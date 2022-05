ZAKAČILA OPASAN VIRUS SA 29 GODINA: Pevačica ležala 4 meseca u krevetu, zbog ovoga Sanja nije smela da MRDNE, pauzirala i KARIJERU

Pevačica Sanja Maletić može se pohvaliti bogatom karijerom i brojnim hitovima koji su došli kao kruna njenog truda, upornosti i bezuslovnog ulaganja u posao.

Prepreke i problemi deo su svakog posla, a pevačica se još kao mlada devojka susrela sa zdravstvenim problemom zbog kog je morala da napravi pauzu u karijeri.

- Nažalost ja sam sa 29 godina dobila koksaki virus. To je inače bolest sportista kada se preforsira organizam više od onoga što može da podnese. To mi se desilo zato što sam radila svaki dan u nedelji i to dva dana Pariz, pa Švajcarska i Nemačka. Taman se vratim, imam jedan slobodan dan u nedelji i pozovu me Đani i Acko Nezirović i kažu mi da ustanem, obučem se i da me čekaju u kafani. Naravno, mladost, imaš energije i snage za sve i ja odem. To je kvrcnulo sa 29 godina kada sam otkazala američku turneju sa Nedeljkom Bajićem Bajom - prisetila se pevačica.

foto: Youtube screenshot

Bez obzira na želju da nastavi da radi Sanja je sve podnela stoički i kao pravi profesionalac sačekala svojih pet minuta.

- Pitam ja doktorku da li smem da idem u Ameriku, ali kaže ona meni da ne smem ništa teže od kašike da dignem. Četiri meseca sam ležala u krevetu, nisam smela ni da se preznojim, nisam smela da rizikujem. To je bilo mesecima strogo mirovanje i tako sam odlučila da prestanem da radim te teške i naporne romske svadbe koje znaju da traju po dva dana i dve noći - ispričala je Sanja i poslala poruku svim mlađim kolegama da pronađu balans u svemu.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Grandonline

Bonus video:

00:24 Anastasija podelila snimak malog Željka