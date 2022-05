MILJANA KULIĆ IDE U TURSKU NA OPERACIJU SMANJENJA ŽELUCA! Prvi intervju nakon diskvalifikacije, otkrila da li je bila TRUDNA!

Miljana Kulić u svom prvom intervjuu nakon diskvalifijkacije iz "Zadruge 5" otkrila je kako ona i Bebica uživaju na slobodi.

Inače, Kulićka se se priprema da otputuje u Tursku gde će otići na operaciju smanjenja želudca, piše Informer.

Kako se osećate sada na slobodi?

- Odmaramo od ludnice u rijalitiju! Provodimo vreme sa Željkom! Bili smo juče u Svilajncu gde smo obišli muzej u kom je Željko gledao dinosauruse i druge životinje. Bilo nam je divno.

foto: Nikola Anđić, screenshot

U rijalitiju si opet poklekla i pomirila se sa Zolom, ali si se ipak vratila Bebici. Zašto ste se pomirili?

- Shvatila sam da je Bebica pravi za mene. Ne znam šta je bilo sa mnom kada sam pristala da ponovo budem sa Zolom. Ja njega ne mogu očima da gledam. Jako sam pogrešila što sam sebi to dozvolila. Više nikada neću da se mirim sa njim! On je nagovoren da radi neke stvari sa mnom, da pravi budalu od mene.

Bebica je ipak odlučio da ti sve oprosti?

- Oprostio mi je sve što sam radila sa Zolom jer je video da mi nije bilo dobro, da sam bila emotivno nestabilna. Ipak sam sa Zolom bila više od tri godine, mislila sam da ga volim, ali on mi je samo navika. Smatra da to nisam radila iz ljubavi, već zbog emotivne nestabinosti. Bebica mi je sve oprostio, ali ja sama sebi nisam oprostila

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Pink TV

Da li si na kraju bila trudna sa Zolom ili nisi?

- Nisam bila trudna, imala sam hormonski poremećaj zbog operacija. Na kraju sam dobila i odliv, pa sam završiila u bolnici.

Želiš li Bebici da rodiš bebu?

- Trenutno ne želim da rađam decu, jer hoću da idem na operaciju želuca. Dobila sam ponude od nekoliko bolnica u Turskoj i odlučila sam se za najbolju kliniku. Idemo sledeće nedelje za Tursku kako bih se operisala jer želim konačno da smršam.

Odlučila si se na taj korak iako mnogi kažu da nije bezbedna. Indi Aradinović je imala ozbiljnih posledica, a i otac Darka Lazića je preminuo od posledica ove operacije.

foto: Printscreen/Pink

- Znam da operacija nije bezazlena. Čujem se stalno sa Darkom Lazićem. Njegov otac je umro od moždanog udara. On je pre operacije bio upozoren da ne bi trebalo da se operiše, ali je on bio odlučan. Ja nemam nikakvih hroničnih bolesti. Indi je teško podnela, ali svako prihvata drugačije. Ja to moram da uradim jer sam svake godine sve teža i teža. Nadam se da će mi ovo konačno pomoći.

Kažeš da se rednovno čuješ sa Lazićem. Jel ljubomoran Bebica?

- Meni se Darko sviđao kada sam bila mala. Sada ga ne posmatram na taj način. Bebica je uvek tu sa mnom kada pričam sa Darkom. Pitala sam ga o operaciji, a pričali smo i o nekom poslu koji hoću da pokrenem. Reč je o ozbiljnom biznisu od kog ću lepo zarađivati.

Šta ćeš pojesti poslednje pred operaciju želuca?

- Slane pohovane palačinke, slatke palačinke, teletinu ispod sača, sladolede. Tri dana ću samo da jedem. Nakon operacije svadeset dana se jede samo kašasto, ali kasnije mogu sve, ali količinski malo. Darko mi je rekao da sada sve jede, da pije i alkohol, ali da kada pojede previše hrane obavezno povraća.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:29 Miljana ponovo stala na binu: Ludnica na nastupu, Hrvati pali u trans