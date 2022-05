IZMEĐU DVE VATRE! KUMA ANDREANA POKUŠALA DA POMIRI BARBARU I DARKA! Čekićeva NAGRABUSILA, umešala se da ih pomiri!

Pevačica Andreana Ćekić veoma je bliska sa Darkom Lazićem, a čak mu je i kuma. Osim s Lazićem, Andreana se zbližila i sa Barbarom Bobak s kojom je nastavila da se druži i kada je pevčica raskinla s Lazićem

- Andreana bi da ih pomiri, smatra da su oboje impulsivni i da tu još postoji emocija, pa ih ubeđuje da daju još jednu šansu svojoj ljubavi. Sa druge strane, kad si između dve vatre nikad ne znaš šta će da ispadne na kraju. Uvek neko traži da biraš stranu, da ga podržiš u prepucavanju sa onim drugim, a tako je i u njihovom slučaju. Andreana im je jednom prilikom rekla da nju ne mešaju šta god da se dešava između njih. Ako imaju problem, sami neka ga rešavaju, a ako odluče da se pomire, imaju njenu podršku – kaže izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Sa druge strane Barbara tvrdi da od pomirenja sa Darkom nema ništa.

– Nadam se da će vremenom nestati taj epitet nečije devojke ili bivše koji mi prišivaju. Veza sa Darkom mi je i pomogla i odmogla u karijeri. Non stop moram da se perem, objašnjavam, dokazujem da sam zaslužila da se nađem tu gde jesam. Ljudi su me doživljavali kao neelokventnu, tupavu i mutavu, ali to se promenilo. Na moju vezu sa Darkom stavljena je jedna debela, ozbiljna tačka i nema šanse da se pomirim. Sa njim komuniciram samo oko nekih tehničkih stvari i to je to - izjavila je nedavno Barbara.

foto: Printscreen/Instagram

