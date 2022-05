DARA BUBAMARA OTKRILA DETALJE ŽESTOKE TUČE NA AERODROMU: Pevačica sve odmah prijavila POLICIJI, a evo čemu se NADA!

Pevačica Dara Bubamara osim po dobrim pesmama poznata je i po nasilničkoj vožnji. Nedavno je zbog toga doživela neprijatnost kada ju je nepoznati muškarac kojeg je isekla u saobraćaju opsovao. Umesto da se izvini, ona se s njim fizički obračunala.

Ceo događaj na Aerodromu „Nikola Tesla“ dobio je epilog u policijskoj stanici, gde je pevačica nakon što je prebila muškarca otišla i sama se prijavila. Sada je ekskluzivno za Alo ispričala kako se skandal odvio, kao i zbog čega je odlučila da primeni silu nad znatno jačim od sebe muškarcem.

- Nikada do sada mi se nije desila takva situacija. Ja sam jedna gospođetina koja se godinama uspešno nosi s takvim situacijama i ljudima, i uspešno ih rešava. Međutim, ovo nisam mogla da iskuliram, jer je meni, ženi od metar i šezdeset prišao muškarac od dva metra i 110 kilograma i opsovao me! Obratio mi se rečima: „Kako to voziš, sad ću ti j*bati mater?!“ i sve to pred policijom! Tada mi je pao mrak na oči - prisetila se Dara situacije od pre par dana, pa dodala:

- Momentalno sam skočila na njega i udarala sam ga rukama, nogama, pesnicama... I da je bilo pet muškaraca, postupila bih isto, potukla bih se s njima! Prijavila sam slučaj policiji, sebe da sam ga napala, a i njega zbog toga što je bio nekulturan - ispričala je Dara Bubamara. Uprkos toj situaciji, ona ne smatra da su svi muškarci takvi. Naprotiv.

- Ne mislim da su se džentlmeni izgubili, svi moji prijatelji su fini. Ovo što se meni desilo je iz čiste ljubomore. On ima lošiji auto, a ja jedan od najjačih. Ja sam njegovo ponašanje shvatila kao kompleks, zbog kojeg je dobio po tamburi. Nadam se da je sada miran - kaže kroz smeh Dara.

Bubamara kaže da je njen život jako zanimljiv, zbog čega je nedavno dobila ponudu da snimi rijaliti.

- Ponuđeno mi je da se snima rijaliti o mom životu, međutim meni je celo leto zakazano, a uskoro treba da izađu i dve nove pesme. Novac mi nije bitan, bitno mi je da se to uradi kvalitetno, e sad, da li ćemo to pomeriti za kasnije ili ću zbog poslovnih obaveza morati da odbijem, ne znam - kaže ona, i dodaje:

- Kada bi se snimao moj život, to bi bilo ludilo zbog toga šta se meni sve dešava u jednom danu - ispričala je pevačica.

Folk pevačica se nedavno vratila s odmora iz Turske, gde je, kako kaže, napunila baterije.

- Na odmoru mi je bilo predivno, bila sam sa sinom Kostom u prelepom hotelu, nije bilo naših ljudi i bila sam iznenađena što su mi Rusi prilazili da se slikaju sa mnom. Pitala sam ih zbog čega se slikaju sa mnom, a oni su mi rekli da sam im jako lepa. Svesna sam svoje harizme i da ljude privlačim - rekla je Dara.

