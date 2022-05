GOVORILA SAM DA ĆU DA SKOČIM SA MOSTA... Bivša voditeljka bila je u vezi sa 2 RIJALITI IGRAČA, a detalji iz njenog života ŠOKIRAJU

Anđelu Lakićević domaća publika imala je priliku da gleda u ulozi voditeljke rijalitija "Parovi" i Jutarnjeg programa.

Međutim, ono što je intrigiralo javnost je izbor emotivnih partnera. Anđela je bila u vezi sa aktuelnim takmičarem "Zadruge" Miroslavom Mikijem Đuričićem, ali i sa bivšim zadrugarom Vladimirom Tomovićem.

Sa Mikijem Đuričićem Anđela Lakićević se upoznala dok je bila takmičarka "Parova". Iako su mnogi mislili da njihova veza neće opstati ni dana nakon rijalitija, uspeli su da je održe čak pet meseci. Međutim, raskinuli su zbog pritiska okoline. Svi Anđelini bliski ljudi terali su je da raskine sa sadašnjim zadrugarom, a Miki taj pritisak nije mogao da podnese. Upravo o raskidu veze od Anđele pričao je u prvoj sezoni "Zadruge".

- Druže, ja što sam imao tu devojku... Mama, sestra, ujaci, familija, drugarice, svi su bili protiv. U stvari, bila je jedna drugarica i još jedna snajka što me gotivila. Od komšije do komšijskog kučeta, svi su vikali: "Šta ćeš sa njim? Seljačina". Mama htela da je otera iz kuće ako ostane sa mnom. Kunem ti se životom, mama rekla: "Možeš da se seliš iz kuće ako ostaneš sa njim!" - pričao je Miki u popularnom TV formatu.

- Posle rijalitija smo bili četiri-pet meseci u vezi, ali je stalno bio pritisak. Govorila je: "Nemoj tu da se parkiraš, videće mama!". Što se kriješ, pitao sam se... - objasnio je Đuričić.

On je istakao i da ga je Anđela ostavila u najgorem trenutku:

- Anđela me je ostavila u trenutku kada mi je preminula keva, stric, tri druga umrla, jednog ubili... To mi je najteži period u životu!

Sa Vladimirom Tomovićem je, pak, bila potpuno druga priča.

Anđela i Vlada upoznali su se tokom njegovog učešća u rijalitiju "Parovi", a vezu otpočeli pred doček 2017. godine, kada je ona došla u Bar kod njega u posetu. Međutim, razdvojenost je učinila svoje. Ostali su u korektnim odnosima, povremeno se čuju i dopisuju, ali se više nisu sretali.

Iako nikada nije javno pričala o Mikiju i Vladi, voditeljka je u jednom intervjuu ispričala da nijedan muškarac nije video njenu spavaću sobu.

- Nijedan muškarac pre udaje neće videti moju spavaću sobu. Ovde niko neće ući. Sledeći koji bude ušao, taj će biti taj, rešeno - rekla je Anđela Lakićević.

Ona je istakla da je često nazdravljala ljubavima, ali da više ne pije "za svoje dobro".

- Sve su ljubavi zaslužile da im nazdravim, ne uz čašu nego uz flašu. Ja otkako sam shvatila da ne znam da pijem, a to je bilo davnih dana, i da me alkohol ne čini boljom osobom, od tada sam prestala da pijem. Shvatila sam da na sve ozbiljne teme moram trezna da pričam, da ne bih pravila haos. Kada popijem, znala sam da kažem da ću da skočim sa mosta, jer nisam znala od sreće šta ću. Kada sam pijana, znam da spavam po kolima i ne može niko da me probudi. No, to je bilo davnih dana i nije tako više - ispričala je svojevremeno voditeljka.

