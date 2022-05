KO JE NAJBOGATIJA SRPKINJA TEŠKA 23,8 MILIJARDI $ Sandra Meljničenko pevala, snimala DŽINGLOVE a ovako je UPOZNALA ruskog OLIGARHA

Beograđanka Sandra Meljničenko (45), nekadašnja članica popularne dens grupe "Models", preko noći je postala milijarderka i našla se na listi najbogatijih žena na svetu, sa bogatstvom procenjenim na čak 23,8 milijardi dolara!

Ovoj bivšoj manekenki i pevačici, suprug, ruski oligarh Andrej Meljničenko, na svoj 50. rođendan prepisao je celokupno bogatstvo. Sandra je tako sada vlasnik i najvećih svetskih kompanija za proizvodnju uglja i đubriva. Time je ova Srpkinja postala i najmlađa bogatašica među deset najimućnijih žena na svetu - na listi magazina 'Forbs', zauzela je osmo mesto!

Bajka Sandre Meljničenko počela je 2003. godine kada je upoznala Andreja Meljničenka sa kojim danas ima dvoje dece. Bivša pevačica se na Azurnoj obali 2005. godine udala za milijardera, a od tada uživa u luksuznom životu.

Sandra se bavila pevanjem kada je bila članica grupe "Models" zatim modelingom ali i nečim za šta malo ko zna. Naime, Meljinčenkova je 90-ih godina snimala džinglove za jednu domaću televiziju.

Dok nije imala toliko novca oko sebe, pokušavala je u Srbiji da sebi obezbedi lagodnu svakodnevicu. Jedan od najzapaženijih bio je onaj u kom je rame uz rame pozirala sa voditeljkom Anom Pendić.

U jednom od retkih osvrnuli su se na početak svoje ljubavne bajke. Ona je, kako su svojevremeno pisali mediji, počela 2003. godine na Azurnoj obali.

Kako je Andrej Meljničenko ispričao, Sandra i on upoznali su se kao milioni drugih parova ― zgodni Rus je došao u posetu prijatelju, čija devojka je bila u društvu svoje drugarice Sandre.

Njihov odnos je napredovao i bio sve ozbiljniji, a ljubav su krunisali brakom 3. septembra 2005. godine na Azurnoj obali!

Srpkinja je izgledala zanosno u venčanici s potpisom Vere Veng kada je izgovorila sudbnosno "da" u jednoj drvenoj senici inspirisanoj oblikom pravoslavne crkve, a zvanice su potom na glamuroznom trodnevnom slavlju zabavljali Kristina Agilera, Vitni Hjuston i Hulio Iglesijas.

- Ne znam da li sam imala sreću ili je tako u svakom braku, ali Andrej i ja se toliko dobro slažemo da čak nemamo potrebu da pravimo kompromise. Praktično, nama se ništa nije promenilo otkad smo se venčali. Mi smo se našli i zabavljamo se, u pravom smislu te reči. Čini se kao da se igramo braka. Velika je istina da se sreća ne može kupiti parama. Mislim da je zdravo posvađati se s vremena na vreme, ali sa Andrejem je to gotovo nemoguće. Toliko je staložen da imam utisak da bi se smeškao čak i kad bih počela da vrištim - ispričala je Sandra jednom.

Ona je istakla da je ono što spaja njenog supruga i nju to što imaju sličan ukus u svakom pogledu.

- Imamo vrlo sličan ukus u svim segmentima - od garderobe do enterijera. Moj verenički prsten sam, nedelju dana pre no što će mi ga Andrej pokloniti, gledala i razmišljala: "Baš bih volela da ga imam". Niti je tada on bio sa mnom, niti sam mu to pominjala, a u celoj Moskvi odabrao je baš njega. To je prosto neverovatno - otkrila je ona pre nekoliko godina.

Kako je postala jedna od najbogatijih žena na svetu, Sandra Meljničenko je odlučila da se posveti sakupljanju umetnina i kreacija visoke mode koje su unikatne i vrede na hiljade dolara, i poznato je da par u svom vlasništvu ima i dve slike Kloda Monea.

Sandra Meljničenko je svoje prvo dete, ćerku Taru rodila u Nici 29. maja 2012. godine, a prelepa naslednica je krštena na Karibima i to 8. marta 2013. godine.

Za Sandrin 38. rođendan, njen suprug Andrej Meljničenko, poklonio je svojoj lepoj supruzi luksuznu jahtu nazvanu simbolično „A“, koja je koštala neverovatnih trista miliona dolara i koju je dizajnirao Filip Stark, te koja nje tada proglašena najskupljom jahtom na svetu, i ima neverovatnih sedam i po hiljada kvadratnih metara prostora, i zapošljava preko trideset pet ljudi

U aprilu 2017. godine su Sandra i Andrej Meljničenko po drugi put postali roditelji sina Adriana, koga su krstili kada je imao svega šest meseci na luksuznom slavlju u Moskvi pred oko dvesta zvanica, a najsrećnija je bila njihova petogodišnja mezimica Tara.

