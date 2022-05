TAMARA ŽESTOKO ODBRUSILA KAĆI NA PRETNJE! Đurićka: Turšija i mafijanje ne idu skupa! AKO ME NE OSTAVI NA MIRU, BIĆE POGUBNO PO NJU

Tamara Đurić i Katarina Živković nemaju nameru da obustave rat koji vode poslednjh deset dana. Do sada su jedna drugo častile raznim uvredama, a pevačica je otišla korak dalje i zapretila starleti.

- Čini mi se da je njena duša izašla iz majmunskog tela i sada posmatra stvari sa visine, pa opisujući mene ona zapravo opisuje sebe. Želim da joj ukažem na to da je ozbiljno prešibala, ona zna šta to znači, ali ako se ne smiri, posledice mogu biti pogubne - rekla je Katarina.

Đurićeva joj je odgovorila u svom stilu:

foto: Nemanja Nikolić

- Taj leskovački šleng ja ne razumem, naročito to što je istakla "uličarski prešibana, našibana" i te prostačke izraze koje ona koristi i taj njen oskudni vokabular. Nisam mogla da joj odgovorim da bi ona razumela. Njena komšinica koja je ustvari njen alterego i ona koja se predstavalja pod pseudonimom "komšinica cica" i daje izjave sama i sama napada jer joj treba publicitet, pošto meni aposlutno ne treba. Malo pre sam pročitala rečenicu koja je glasila ako me ne ostavi na miru pritom ona mene uzima u usta prva, ali svejedno ako me ne ostavi na miru biće pogubno po nju. Te tako, Melisa Kalderoni iz Leskovca ako može da to mafijanje ostavi za Leskovačku zelenu pijacu jer ovo je Beograd. Znam da je teško kad opanak udari o aflalt, ali kapiram da će jednog dana shvatiti. Čula sam da psihoaktivne supsatnce daju osećaj moći tako da te pogibije i to što je gledala u filmovima ostavi za ta ostvarenja. Tako može da razgovara na leskovačkoj zelenoj pijaci kad joj daju trulu papriku za turšiju, jer tako mi izgleda kao neko ko stavlja turšiju. A, turšija i mafijanje nikako ne idu zajedno - smatra Tamara.

Đurićeva tvrdi da je Živkovićeva ne ostavlja na miru:

- Ona me je pod pseudonimom opet ispljuvala iako sam ja stavila tačku na naš rat još pre deset dana i zaboravila na postojanje te osobe, ali ne mogu da ostanem nema na jednu uličarku koja se žargonski izražava. Mnogi me pitaju zašto toj nebitnoj osobi dajemn publicitet, meni su generalno ljudi nebitni, a njoj sam čak i pesmu šerovala na svom Instagramu da dobije dodatnih 250. 000 pregleda, ali džabe kad je šit i izgleda kao da je komšinica Cica snimala spot nokiom 33 10, a ona sama pod psihoativnim supstancama pisala tekst - ocenjuje Đurićka.

Starleta je imala poruku za Katarinu:

- Nikada nikome nisam pretila ni ovako ni preko Instagrama. Neka smanji psihoaktivne supstane jer taj osećaj moći koji ona trenutno ima je i sada uređena i neka vodi računa šta priča. Da je neko drugi, a ne ja verovatno bi je tužio yaa pretnju, ali ja nisam tužibaba jer to nije moj nivo - zaključuje starleta.

foto: Instagram

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 Tamara Đurić uživa u svakom trenutku