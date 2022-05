ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Botoksiranoj banda spalila kosu, Eva se odala kokainu i alkoholu!

Zdravo, dragi moji, nadam se da ste svi dobro i da s nestrpljenjem očekujete da danas od mene čujete nove tračeve. Potrudila sam se, kao i uvek, da pripremim zanimljive i sočne priče, kako ste i navikli od mene.

Počeću s Botoksiranom. Ovih dana slavi pobedu, a godinama čitamo o njoj uglavnom tekstove u superlativu. Ispada kao da je ona fina i poštena, nasamarena žena, ali daleko je od toga. Moji izvori ispričali su mi neke detalje iz njenog života, kad je bila mlada, i pretpostavljate čime se sve bavila. Nije birala način na koji će doći do para i položaja, pa je tako odmah po dolasku ne drugi kontinent našla nekog uticajnog čoveka koji je bio oženjen. Od njega je godinama izvlačila pare, pelješila ga kako je stigla, sve dok se to nije smučilo njegovoj zvaničnoj supruzi. Onda je ona našla neku lokalnu bandu koja je prebila Botoksiranu na mrtvo ime, i kosu su joj spalili. Zbog toga je bila mesecima na lečenju i od tada ima veliki strah od nepoznatih ljudi.

Videli ste da je Eva imala neki incident pre nekoliko dana. Već dugo do mene dolaze priče o tome da je ona potpuno pukla psihički i da većinu vremena provodi u raznim klinikama, uglavnom za odvikavanje. Navukla se na kokain i alkohol i to joj je spržilo skoro sve moždane vijuge, pa sad, kad god se dočepa slobode, ona napravi neki incident. Poslednji put je nadrogirana napadala ljude na ulici, pa su je neki momci nokautirali, reagovala je i policija.

Okovana se posvađala sa Donom. Kako sam čula, novac je razlog. Pre dve godine, kad je bila u frci, tražila mu je malo veću pozajmicu, ali ovaj nije hteo da joj da, pa se ona strašno naljutila. Nekoliko puta je zvala Dona i njegovu ženu i najstrašnije ih vređala, pa su se oni naljutili na Okovanu i više neće da čuju za nju, iako se ona kasnije osvestila i pokušala da im se izvini preko zajedničke drugarice.

I za kraj, da vam kažem najsočniji trač. Princeza je uhvatila svog dragog u preljubi. Nije to prvi put, ali sad je u pitanju znatno mlađa i lepša devojka i to bi moglo da poljulja njeno carstvo, što Princeza ne bi mogla da podnese. Ne zbog bogatstva već zbog javnosti. Njoj novac nikad nije bio važan, već samo to šta će reći ljudi i da slučajno neko nema loše mišljenje o njoj.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

