MILJANA U DUGOVIMA DO GUŠE, PONOVO PROGANJA POZANTE?! Kulićka nakon diskvalifikacije ne zna šta će od sebe, NA METI JE I LAZIĆ!

Učešće Miljane Kulić u rijaliti programima od samog početka obeležili su skandali.

Poslednji put je kontroverzna Nišlijka diskvalifikovana sa svojim partnerom Nenadom Macanovićem Bebicom pre sedam dana, a ona se sada u spoljnom svetu navodno brže-bolje vratila svojim starim navikama, kao što je proganjanje javnih ličnosti, po kojima je i postala poznata široj javnosti.

- Svima je dobro poznato šta je Miljana radila pre nego je postala poznata. Iako nimalo nisu bezazlene, sve te situacije se godinama prepričavaju kao anegdote koje izazivaju zabavu i smeh, ali reklo bi se da je situacija opet veoma ozbiljna - počinje izvor, i dodaje:

foto: Printscreen/Zadruga

- Pored učešća u Zadruzi, koje je ovaj put jako teško podnela, Miljani je sada kada je u spoljnom svetu još gore. Pre poslednjeg ulaska u rijaliti je imala plan da postane pevačica, snimala je za Jutjub, ali sada je sve to stalo i ona ponovo ne zna šta će od sebe. Verovali ili ne, ponovo je počela da zove i proganja javne ličnosti, a u prvom redu vratila se svom miljeniku, pevaču Darku Laziću.

- Miljana uživa u činjenici što je postala poznata, ali kad god nakon diskvalifikacije oseti da je nema u medijima, ona je na ivici nervnog sloma. Sada na sve moguće načine ponovo želi da dođe do Darka, posebno jer joj je on i javno sve oprostio, a ona je to čula. Želi da mu predloži poslovnu saradnju, a nije isključeno i da su joj se vratile emocije, iako ih za sada negira - govori izvor, i dodaje:

- Ona takođe planira da od Lazića traži i novac na zajam. Njen otac bi trebalo da se operiše, a ona je zbog diskvalifikacije ponovo u dugovima do guše. Pisala mu je na društvenim mrežama, ali on verovatno niti želi niti ima vremena da gleda poruke i odgovara joj. Nakon toga je alarmirala sve ljude koje poznaje, a za koje misli da znaju i Darka i da mogu da je povežu s njim - kaže izvor za Rijaliti plus.

- Miljana želi da ga zamoli za novčanu pozajmicu, a da mu zauzvrat ponudi da zajedno nastupaju kako bi mu što pre novac vratila.

foto: Printscreen/Pink

