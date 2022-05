EVO KOG PEVAČA JE MIRJANA ANTONOVIĆ VOLELA PRE MIROSLAVA ILIĆA Njegov hit Zbog jedne divne crne žene znamo svi, a posvećen je NJOJ

Jedna od najvećih ljubavnih balada s naših prostora sigurno je pesma ”Zbog jedne divne crne žene”, koju je izveo Krunoslav Kićo Slabinac, a decenijama se nije znalo da je numera posvećena nekadašnjoj ljubavnici Miroslava Ilića - Mirjani Antonović.

Kićo je Mirjanu upoznao na američkoj turneji i to je bila ljubav na prvi pogled, ali očigledno jednostrana, a pevač je svojevremeno ispričao kako se zaljubio u nju.

- Odleteo sam u Njujork na turneju i tamo sticajem okolnosti upoznao divnu crnokosu devojku. Zaljubio sam se kao dečak. I kao uvek u našoj profesiji, dolazi ono najteže. Odlazak. Ne znam da li su to već godine ili sam po naravi takav, ali sam u avionu strašno patio. U toj srebrnoj ptici su se svi oduševljavali izlaskom sunca, a ja sam sedeo tužan i sam. Tu sam napisao tekst a kompozicija mi je već polagano sela u uvo… U Zagrebu sam je završio, a zatim snimio na ploču. Postala je tražena jer je iskrena i napisana u jednom dahu - pričao je on, a potom otkrio čime ga je povredila.

- Naše poznanstvo i ljubav povredili su me na vrlo grub način. No, da kažem malo više o toj tajanstvenoj, kako su je neki nazivali. Zove se Mira i rodila se i živela u našoj zemlji sve do svoje 4. godine. Zatim je otišla u Sjedinjene Države. Posle toliko godina sada je došla ovamo i nakon mesec dana pojavio se mali intervju u jednom listu. Šta je tu svega nadrobljeno! Nisam verovao svojim očima. Žao mi je zbog nje. Jedna iskrena inspiracija i ljubav tako su povređene. Nije mi jasno zašto su se okomili na mene. Ja ni od koga nisam sakrivao Miru, vodio sam je svuda sa sobom, i na izlete, i na koncerte. Volimo se iako je pre bila udata, a to je zaista samo naša stvar. Zašto nisu mogli da budu kavaljeri prema jednoj ženi a ne da je bezobzirno napadnu kojekakvim izmišljotinama.

- Ona je tada bila u braku koji je bio pred raspadom i kako je napisala u svojoj knjizi, mi smo se našli i uklopili jedno drugome u život. Nismo o tome smeli ni govoriti. Prepreka je bila što je ona navikla na život na njujorškom asfaltu i dolazak u Osijek ili Zagreb nije dolazio u obzir, a ja se nisam vidio tamo. Ona je to naprasno prekinula, kako to već žene znaju; našla je nekog drugog i prevarila me da bih ja nju ostavio. Jako smo se ružno rastali, ružno za mene, ali o tome neću govoriti. Bilo je to 1974. godine. Nismo se više čuli nakon toga, ali zajedničke prijateljice rekle su mi da se isplakala kad je saznala da sam se oženio. Pesmu sam napisao njoj, iako je ona tinjala u meni i prije, samo je bilo dovoljno da upoznam nekoga kome ću posvetiti tekst – ispričao je tada Kićo.

Posle njegove smrti, oglasila se i Mira koja se prisetila svih trenutaka provedenih sa Slabincem i zahvalila mu se na divnoj pesmi koju joj je posvetio.

- U životu čovek voli više puta, ali prva i tako velika ljubav koja se dogodi u ranoj mladosti ima posebno mesto u duši. Kićo i ja smo praktično još bili deca kad smo se zaljubili. Iz tog perida i zbog moje duge crne kose je potekla najlepša balada na ovim prostorima - ispričala je Mirjana svojevremeno.

