ĆERKA SE NALJUTILA NA MENE JER JE MISLILA DA VARAM ŽENU S MANEKENKOM: Aco Pejović nikad iskrenije o sebi i privatnom ŽIVOTU!

Aco Pejović jedan je od najpopularnijih pevača sa domaće estrade, a u prilog tome govore činjenice da je u rekordnom roku rasprodao koncert na Tašmajdanu koji će održati 17. juna i zakazao novi za 18. jun, a pre toga nastupao je dva puta u novosadskom prepunom Spensu.

Pejović je neposredno pred spektakl organizovao druženje s novinarima na brodu "Kovin" iz 19. veka, na kom su snimani kultni filmovi domaće kinematografije "Podzemlje" i "Balkan ekspres", pa smo iskoristili priliku da s njim razgovaramo o raznim temama.

Priču smo započeli upravo s koncertima na Tašu.

- Poseban osećaj je rasprodati koncert u Beogradu, a i drugi je pri kraju. Moj menadžer mi je rekao da razmišlja i o trećem. Rekao sam mu: "Treći nećeš sigurno, to ti garantujem!" (smeh). Sjajno se osećam, nije mi to prvi put, a nadam se ni poslednji da ću pevati dva koncerta zaredom pred beogradskom publikom.

Načuli smo i da ćeš imati specijalnog gosta na koncertima. Hoćeš li nam otkriti ime?

- To ti ne mogu reći, jer bi propalo iznenađenje. U pitanju je jedan mlad pevač, sjajan lik i moj prijatelj.

Poznato je da se družiš sa Acom Lukasom i Sašom Matićem. Kako izgledaju ta vaša druženja, kada kamera i bliceva nema ni na vidiku?

- Sjajno, dok oni ne počnu da beže. Onda ja zaključavam kafanu i progutam ključ da ne mogu da pobegnu (smeh). U poslednje vreme se slabije viđamo i družimo, jer smo u velikim obavezama, ali smo svaki dan na telefonu.

Ko je najduhovitiji u ekipi?

- Saša priča najbolje viceve, a Lukas je duhovit sam po sebi. Dovoljno je da sediš i da ga gledaš, bilo šta da kaže, to je kidanje od smeha.

Informacija da se zapravo zoveš Aleksandar izazvala je pravi haos na društvenim mrežama.

- Ne znam što je to izazvalo toliko pažnje. I Saša Popović je Aleksandar i Lukas i Saša Matić. Kako bih se drugačije zvao nego Aleksandar? Neću valjda Milutin (smeh). Pravim imenom me je zvala jedino pokojna majka i to kad se naljuti.

Kako se braniš od obožavateljki?

- Ne branim se. Nema potrebe, sve dok je to u granicama normale. Ima i udvaranja, ali meni je to slatko.

A da li je to slatko i tvojoj supruzi?

- Kad mi neka žena priđe, a kad smo zajedno, njoj je to simpatično. Čak se ponudila i da me slika sa obožavateljkama, njoj to ništa nije problem. Mi imamo veliku decu.

Nije ljubomorna?

- Ljubomora nam nikad nije bila problem u braku. Mi smo već trideset godina u braku, tako da je navikla na mnoge stvari, što kažu, oguglala. Odrasli smo ljudi, dovoljno godina imamo da nam ljubomora predstavlja nešto u braku, to je apsurd. Bilo je momenata, mislim da je snimanje spota "Neverna"... Bila je manekenka, zaboravio sam kako se zvala, ima jedna scena, neću da kažem eksplicitna, gde ona meni nešto sedi u krilu, opkoračila me je... Mi smo tu, kao, neka predigra, sad ja, onako, ide ruka ispod suknje, to se vidi u spotu sve, to je bilo... Ima desetak godina. Bila je tu moja srednja ćerka i sad puštamo prvi put da vidimo kakav je spot, ona je gledala to i bila je mala, samo je odgledala i okrenula se ka meni i rekla: "Kako si mogao ovo da uradiš mami?" I odmah je pobegla u sobu (smeh).

Pozvao si nas na brod. Da li ponekad imaš vremena da se malo opustiš i ploviš rekom?

- Nemam, to mi jako nedostaje. Hiljadu puta sam rekao kako život brzo prolazi i imam osećaj, kako sam stariji, da mi dan kraće traje nego ranije. Ovo druženje s vama mi baš prija. Krajem avgusta gasim telefone i idem u Toskanu, to je već tradicionalno.

