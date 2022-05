Bivši rijaliti igrač Ivan Marinković otkrio da sa ćerkom Lenom, koju je dobio u braku sa Gocom Tržan nema kontakt, što mu jako teško pada.

foto: Kurir televizija

Međutim, za to, kako je otkrio gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji čiji je urednik i voditelj Ivan Gajić, nije kriva njegova bivša žena.

- Zbog spleta okolnosti kod mene je malo drugačija situacija. Ja želim kontakt sa ćerkom, ali ona je tu ograničena. Ne kažem da postoji uticaj na nju, mislim da je u godinama kada ne mogu ni pod tačkom razuma da je osudim zbog toga što ne želi kontakt. Vreme će pokazati da li sam u pravu, da li je ona zaista samo u takvom periodu. Ja ne mogu da se raspravljam sa njom kao sa odraslom osobom. Ja njoj ništa nažalo nisam učinio, ali nešto postoji u njoj otkako ja učestvujem u rijalitijima. Nešto se u njoj prelomilo. Mojim učešćem i onime što se dešavalo unutra, ona se promenila - ispričao je Marinković voditelju Ivanu Gajiću.

foto: Kurir televizija

Marinković je potom ispričao da misli da ćerka Lena ne priča sa njim zbog njegove burne veze sa Miljanom Kulić sa kojom ima sina Željka.

- Nije ona mene nikada osudila, ali kroz neke poruke sam mogla da razumem da je najgore podnela to što se desilo sa Miljanom Kulić. Mislim da je to negde najviše boli i da je očigledno nju sramota toga. Mislim da je to u pitanju i ne želim da je maltretiram time. Nadam se da će doći vreme kada budemo mogli kao odrasli ljudi da razgovaramo o tome - rekao je Ivan.

foto: Kurir televizija

Šta je sve Ivan Marinković ispričao o svom odnosu sa ćerkom Lenom, pogledajte u videu:

03:09 IVAN MARINKOVIĆ NIKAD ISKRENIJE O ODNOSU SA ĆERKOM LENOM!: Nismo u kontaktu, mislim da mi zamera što sam bio sa MILJANOM KULIĆ!

