ON JU JE VODIO U KAFANU DA PEVA DOK JE BILA MALOLETNA: Ovo je brat Jane Todorović, kažu da je neverovatno koliko LIČE! (FOTO)

Pevačica Jana Todorović svoj privatni život retko prikazuje na društvenim mrežama, ali je ovaj put napravila izuzetak.

Jana je svom bratu čestitala rođendan preko Instagrama. Pevačica je pozirala sa bratom Dejanom i sestrom Danijelom, a odmah su usledili komentari koliko svi liče.

"Našem bratu srećan rođendan", napisala je Jana i nekoliko puta stavila emotikon srca.

Podsetimo, Jana je načinila svoje prve pevačke korake uz veliku podršku brata.

foto: Kurir Televizija

- Svi su bili u čudu kako žensko dete da uđe tako rano u kafanu, ja to tada nisam razumela, ali mojih roditeljima nije bilo lako. Tata nas je vozio na sve nastupe. Dovoljno mi je bilo da mi tata da za jednu pljeskavicu. Honorar ne znam koliki je bio, ali negde oko 10 maraka, to je danas oko 5 evra. U to vreme je moj brat krio novac, nikome to nije dao, kada zafali ja sam tražila od njega - ispričala je Jana u emisiji "Sceniranje".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:15 Đani i Jana na svadbi