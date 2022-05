JA SLUŠAM ŽIVKICU MILETIĆ, A ON HOĆE DA SPAVA UZ BLUZ: Mladenovićka peva narodnjake, Isak je roker, a ovako se SLAŽU oko MUZIKE!

Novi par sa estrade Aleksandra Mladenović i Isak Šabanović otvoreno je govorio o svom ljubavnom životu.

Nakon što su ih paparaci "uhvatili" njih dvoje se ne razdvajaju i više ne kriju, a njihova veza mnogima je čudna zbog toga što je Aleksandra narodnjak dok je Isak roker.

"Ozbiljno čudno. Prvi put sam došao na nastup, moj drug radi sa njom kao gitarista. Ona me zvala da otpevam pesmu", rekao je Isak, pa se njegova devojka nadovezala:

"Ja uvek pozovem kolegu, koleginicu da otpeva pesmu, posle smo se često sretali na nekim svadbama. On nije zaklapao usta, ja sam mislila da je čovek lud. Meni je on posle bio zanimljiv, mnogo ga je javnih ličnosti podržalo, ja nisam zamišljala da ću imati dečka rokera. Ja narodna pevačica koja sluša Živkicu Miletić, a on hoće da spava uz bluz. Meni je Živkica bluz. Ne spavamo uz bluz jer ja to ugasim."

"Vas dvoje već spavate zajedno?", pitao je voditelj u emisiji "Ami Dži šou".

"Evo mi smo već tri meseca zajedno. Nismo otpočeli zajednički život", istakla je Aleksandra.

