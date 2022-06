NE SMEM DA UĐEM U STAN U KOJEM JE ŽIVEO MOJ POKOJNI SIN! Miša Grof za Kurir: Nema ko da mi otvori vrata, SVE JE TUŽNO I PRAZNO!

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, nema snage da uđe u stan u kojem je živeo njegov sin, pokojni Vidoje Ristović.

Još čeka obdukcione nalaze kako bi saznao uzrok smrti, tužan je, utučen i teško podnosi breme koje mu je život nametnuo.

Sve to je rekao u ispovesti za Kurir. Kroz suze, Vitor je počeo razgovor stalno prekidajući priču jer je za njega ovo vrlo bolna tema.

- Ne znam šta da vam kažem, dobro sam i nisam... Naravno da ne uspevam da smognem snage i da ne mogu da nastavim dalje. Jednostavno ne znam kako to da uradim. I sada sam u blizini Vidojevog stana, danas nisam bio kod kuće jer sam bio u policiji - počeo je on, a na naše pitanje da li je u policiji bio zbog obdukcionog nalaza rekao je da nije i da je to bio uobičajeni razgovor sa inspektorima.

Bolno

Tokom jučerašnjeg dana ekipa Kurira bila je u komšiluku gde se nalazi zgrada porodice Ristović na Vračaru. Na ulaznim vratima zgrade stoji umrlica pokojnog Vidoja, a komšije su nam ispričale kako Mišu Grofa viđaju svakodnevno tu i da misle da se preselio u stan u kojem je živeo njegov sin. Međutim, Vitor kaže da to nije istina.

- Odakle te priče da sam ja u stanu u kojem je Vidoje živeo? Pa u stan pokojnika se ne ulazi 40 dana. U celoj ovoj zgradi od kada nema Vidoja ja sam sam, ta cela zgrada je moja. U taj stan nisam ulazio, nemam razloga da ulazim... Šta ću naći tamo? Zašto da ulazim, koga da tražim u tom stanu?! Ne smem da pokucam na ta vrata, znam da više nema ko da ih otvori - rekao je Miša kroz suze i dodao:

- Sve me podseća na njega, da vam kažem iskreno, mi smo ceo život živeli tu zajedno, sve je tužno i prazno - ispričao je Ristović.

Od trenutka kada se saznalo za Vidojevu iznenadnu smrt ne prestaju spekulacije o odnosu Miše Grofa i Nikoline Pišek, supruge pokojnoig Ristovića. Vitor kaže da su oni u dobrim odnosima, a to se moglo videti i na dan sahrane kada su njih dvoje bili non stop zajedno i držali se pod ruku.

Dobar sa snajkom

- Sa Nikolinom sam u odličnim odnosima. Ne obilazi me, šta ima da me obilazi, ona je pre dva dana otišla iz Beograda sa detetom jer dete mora u školu. Jedna unuka je mala, starija baš teško podnosi gubitak oca - zaključio je uplakani Miša.

Pozvali smo i Nikolinu Pišek. Ljubazna i fina, kao i uvek, rekla nam je da ne može da priča o smrti supruga Vidoja.

- Na pitanje kako sam, ovih dana ne želim da dajem odgovor. Ima ih još, ali to je prvo. Na početku da vam kažem, ne želim da dajem izjave na sve ove gluposti koje se pojavljuju u medijima. Šta god da izjavim to ode u sto smerova i uvek ispadne loše - poručila je Pišekova za Kurir.

