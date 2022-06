PUPČANA VRPCA MI JE 2 PUTA BILA OBMOTANA OKO VRATA Snežana Dakić preživela brojne MUKE, tek otvorila dušu, a o JEDNOM i dalje ĆUTI

Voditeljka Snežana Dakić nedavno je imala neprijatnu situaciju kada ju je beskućnik pogodio ciglom u glavu.

Na sreću, ona je prošla samo sa lakšim povredama, a napadač je dobio obavezno lečenje. Sada se pred kamerama emisije "Premijera" voditeljka osvrnula na sve borbe koje su je kroz život pratile, a vezane su za njeno zdravlje.

- Ja bih rekla da se ja borim celog života i to nikad nije prestalo. Borba je velika! Ali kad razmislim, i pre nego što sam bila svesna, ja sam se borila za svoj život jer mi je dva puta bila obmotana pupčana vrpca oko vrata kada me mama konačno posle devet godina čekanja dobila. Takođe, moja velika borba, iako nisam bila toga svesna, bila je kad mi se pre osam godina 100 posto zapušila karotida, pa sam išla da se to stentira. Ali dobro, super, Bog me pogledao - rekla je Snežana Dakić, pa dodala:

foto: ATA Images

- Bilo je neizvesno, ja se jesam osećala normalno, nisam se šlogirala, ali je to bilo jako opasno. Trajalo je tri meseca i nije bilo rešeno i ja sam mnogo plakala za to vreme jer sam bila uplašena za svoj život. Bojala sam se nemoći, bojala sam se da se ne šlogiram. Tako da sam tad dosta plakala i posle toga isto zbog nekih međuljudskih odnosa o kojima sad ne bih želela da pričam.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

