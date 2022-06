HALID JE NARCIS I MANIPULATOR Bivša ljubavnica BEZ DLAKE NA JEZIKU sve ispričala o pevaču EVO KOLIKO PARA MORA DA JOJ VRATI

Halid Muslimović dužan je, odlukom suda, da bivšoj ljubavnici Sonji Bašić plati odštetu od 2.500 evra za povredu ugleda i časti.

Nedavno je Sonja Bašić, bivša emotivna partnerka pevača Halida Muslimovića dobila još jednu presudu protiv njega. Upravo o tome je Sonja Bašić govorila u trećem segmentu Pulsa Srbije na Kurir televiziji sa voditeljem i novinarom Ivanom Gajićem.

Podsetimo da je Osnovni sud prošle godine u Banjaluci osudio Halida Muslimovića u krivičnom pustupku sa ukupno 1.200 konvertibilnih maraka, odnosno oko 600 evra, zbog telesnih povreda i ugrožavanja bezbednosti bivšoj ljubavnici Sonji Bašić.

- Taj predmet predat je sudu u Prijedoru, ima već 2 godine. Ta presuda je predata advokatu mom i presuda je u moju korist. Dotični se pre dve godine sastao sa novinarima, delio neke papire, pa je počeo sa klevetanjem, zvao me je raznim imenima. To su neke ružne stvari u svakom pogledu. Imam dvoje dece, živim normalnim životom. Halid, kako je napisano u presudi, mora da mi plati 5.000 maraka. Takođe, mora da plati i troškkove advokata 2.500 evra. Ono što je najvažnije, treba da ode u medije, u Kurir i da se izvini za tu klevetu - rekla je Sonja Bašić.

Još dva suđenja ih očekuju. Jedno za odštetu za fizičko zlostavljanje, a jedno suđenje sa ćerkom Halida Muslimovića, u vezi sa kućom koja je, takođe, predmet spora.

- To su odštete za telesne povrede i psihu. Ne postoji nejdna odšteta za to, ni meni, ni nijednoj ženi koja je doživela nasilje. Važno je i to suđenje za osporavanje imovine. Duguje mi 107.000 evra, tu ima i troškova suđenja i advokata - rekla je Sonja Bašić i dodala:

- Sve sam pomagala i davala od sebe. Bila sam uz njega kada niko nije, a doživela sam to što sam doživela. To je jedna osoba koja 35 godina živi pomoću narcisoidnosti i manipulacije... Tu nema pomoći. On je osoba koja ima veliki ego. Za njega je svaka žena budala. Pre sam ga molila da sednemo i da se dogovorimo, međutim, ti ne možeš s njim nikako. To je jedan čovek koji je sve ovo usput planirao, kao što je planirao da ih nikad ne vrati, kao i kod ostalih žrtvama kojima nikada nije vratio pare. Jako je teško sa takvom osobom - rekla je Sonja Bašić.

