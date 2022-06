BAHATA MLADA! Kaća VRIŠTALA na goste, ZVALA NOVINARE na svoju svadbu s Gobeljićem, pa poslala obezbeđenje DA IH OTERA! (VIDEO)

Venčanje Katarine Grujić i Marka Gobeljića obeležilo je skandalozno ponašanje mladenaca, pre svega pevačice, prema predstavnicima sedme sile, ali i pojedinih gostiju.

Zbog bahatog ponašanja, ali i odbijanja da daju izjave koje su im obećane, mediji su se ujedinili i zajednički napustili teren. Inače, nekoliko dana pred venčanje novinarima je stigao poziv od Grujićkine saradnice da isprate dolazak zvanica ispred hotela, što je bilo onemogućeno.

Iako je na početku slavlja delovalo da će sve proteći u najboljem redu, problemi su nastali već na ulasku u Hram Svetog Save, gde je i održano crkveno venčanje. Mlada je bila veoma nervozna, a to se može zaključiti i po snimku, koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako je neko u gužvi stao na njenu venčanicu, a ona je besno vrisnula: "Aloooo!". Kako Kurir saznaje od izvora koji je prisustvovao venčanju u kripti, glavni razlog bezobraznog ponašanja pevačice i fudbalera bio je kada su oni saznali da su fotografije i snimci sa venčanja, koje nisu hteli da budu objavljeni u medijima, već bili na portalima. Odmah su pozvali jednog od članova obezbeđenja, rekli mu da su nesposobni i da su ih džaba unajmili u tolikom broju, kada nisu uspeli da im zaštite privatnost.

Kako ju je ovo dovelo do ludila, Katarina je svoj bes iskalila na brojnim medijskim ekipama, koji su ih čekali za izjavu i poziranje pred hramom. - Dogovorili smo se ispred hotela, ne znam što sad pravite problem - povikala je Kaća.

Ni situacija u samoj limuzini, kako smo saznali, nije bila bolja. Ona je tada i sama videla fotografije i snimke sa venčanja u kripti, pa je naredila obezbeđenju da niko ne sme da uđe u hotel i da neće davati nikakve izjave, jer su novinari ispali bezobrazni prema njoj, iako smo samo radili svoj posao. Kada su stigli pred hotel mladenci su pobegli unutra. Iako je više od 30 predstavnika medija čekalo da Gobeljići izađu i daju obećanu izjavu, oni to nisu uradili. Marko je u jednom trenutku napustio hotel, ali je samo prošao pored novinara koji su ga dozivali.

Nije želeo da ispozira ili da nam kaže kako se oseća nakon venčanja, već se cinično smejao i nije se okretao na naše pozive. Posle nekoliko minuta, se vraćao u hotel, tada je zastao i fotografisao se, nakon čega je rekao: "sada ćemo izaći da damo izjave", ali, to se naravno nije dogodilo. Štaviše, obezbeđenje je ubrzo počelo da gura novinare i da ih udaljava od ulaza u hotel, jer, kako su rekli, tako je zahtevala mlada. I pojedini gosti su bili bezobrazni i drali se na novinare da od gužve ne mogu da znaju gde treba da uđu, iako su znali da dolaze na svadbu dve poznate ličnosti i da će sve biti puno predstavnika medija.

Mladenci se sad peru

Došlo je do nesporazuma, žao nam je što je tako ispalo

Kada su saznali da su se novinari pobesneli što im je onemogućen rad, mladenci su preko prijatelja poslali saopštenje.

Katarina je očigledno shvatila da više neće imati podršku, koju je imala i koja joj je neophodna u poslu, pa je pokušala da se opere zbog sramnog postupka.

- Dragi predstavnici sedme sile, usled euforije saznajemo da je došlo do nesporazuma. Mi smo po protokolu u dolasku u hotel otišli na slikanje, nakon čega smo planirali da damo izjave i ispoziramo vašim fotoreporterima. Kada smo izašli da to učinimo, saznajemo da je došlo do nesporazuma. Žao nam je što je tako ispalo i to kada je jedan od najlepših dana u našim životima. Saljemo vam fotografije i snimak prvog plesa - stoji u saopštenju koje su potpisali Katarina Grujić i Marko Gobeljić.