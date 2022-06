SA MILICOM PAVLOVIĆ SE NIKAD NISAM DRUŽIO, ONA NIJE TEMA! Lukas iskreno o filmu o sebi, a onda progovorio o ESTRADI i DROGIRANJU!

Aleksandar Vuksanović dao je veliki intervju za Kurir povodom snimanja serije i filma "Kafana na Balkanu" u kojem je otvoreno govorio o svom privatbom životu, ali i o ovom projektu.

Lukas je otkrio da će se mnoge javne ličnosti pronaći u seriji, ali da za to nemaju razloga da se ljute jer će biti prikazano samo obno što su radili.

Da li su devedesetih godina stradali najviše muzičari?

- Devedesetih je nastalo mnogo toga dobrog, što je danas i najbolje u našem društvu i na prostoru Balkana.

Zbog čega su muzičare povezivali sa kriminalom tih godina?

- Najveća zvezda Amerike je bila vezana za kriminal. To je taj neki noćni život, spajaju se ljudi koji žive takav žiot, mi smo svi usmereni jedni na druge. U životu i kafani sam upoznao mnogo više kriminalaca nego kustosa. Ne zato što je to tako u Srbiji, nego je to u celom svetu tako.

Koliko će verodostojno biti predstavljeno to vreme?

- Pazite, biće najverodostojnije prikazanano. Nama je to cilj, da prikažemo '90. godine baš onakve kave su one bile. U poslednje vreme pojavljuje se dosta filmova i serija sa tom temom, ali vidim da je sve dosta ulepšano, a hneki delovi su dosta nakarikani. Mi ćemo pokušati da vam ga predstavimo baš onako kako je zaista izgledalo.

Da li postoje scene nasilja?

- Verovatno će biti prikazano, ali u onoj meri koja je primerena za ekrane.

Da li si zadovaljan izborom glumca koji će igrati tvoj lik?

- Apsolutno! Znaš šta, mi imamo toliko glumaca kvalitetnih, ja verujem da nam izbor neće biti problem.

Da li misliš da je bolje da tvoj lik glimi neki glumac koji možda još uvek nije toliko popularan?

- Kada je cela priča krenula, mnogo sam razmišljao o tome. I ja sam islio da bi možda najbolje bilo da to bude neko novo lice, koje publika nije toliko zapamtila. Karikiram sada, ali voleo bih da ljudi sutra kada sretnu tog glumca na ulici kažu: Ljudi, eno ga Aca Lukas. Voleo bih da se ljudi srode sa tim.

Kog žanra će biti film?

- Znaš ono kada upališ kablovsku pa vrtiš Pink film, Pink komedija... E, ovaj film će biti takav da će moći na svim kanalima da se pušta.

Da li se neka tvoja bivša naljutila zbog nekog dela koji će se naći u filmu?

- Nisam ih ni pitao iskreno!

Pored tebe je i Ceca obeležila '90. godine, da li ste se čuli i šta je rekla na pominjanje njenog imena u seriji i filmu?

- Nisam ni sa kim još uvek razgovarao na tu temu. Svakako ne planiram nikoga ni šta da pitam, niko neće imati razloga da se ljuti. I oni koji se naljute baš me briga, samo ću ih pitati što su to radili.

Kakav si bio kada si bio mali?

- Bio sam dobro dete, jesam bio nestašan, ali sam bio i poslušan. Za ovo današnje vreme, bio sam fenomenalan. Lepo je bilo moje detinjstvo. U školi sam bio mangup. Nekih stvari se zaista sećam sa nostalgijom, dok gledam svoju decu i druge mlade ljude, oseća se da neke stvari baš fale. Danas se ne zna red, da se zna malo iše reda manje bi problema danas bilo.

Koliko si tačno smeo da prikažeš vreme i kriminal posle petog oktobra?

- Opisao sam ga na najtačniji način na svetu. Pitali ste me za žene, da li će se buniti, neće se buniti... Ali, neće se buniti ni političari posle petog oktobra, jer su bili baš to što su bili i radili upravo stvari koje su radili. Zašto bi se neko ljutio kada prikažemo ono što je radio.

Da li si emotivno zauzet?

- Ja sam emotivno zauzet ceo život. Nemam devojku, imam dečka, Acu Lukasa. Zauzet sam sobom ceo život.

Da li će neko glumiti lik Džeja?

- Mislim da hoće.

Da li će Brena biti u seriji?

- Ne! Ne želim da trujem seriju.

Šta misliš o devojkama današnjice?

- Ne bh voleo da generalizujem sve devojke. Ne moraju sve da budu bludnice zato što su ušle u "Zadrugu". Kija Kockar je bila tamo, eto poznao sam je i ona je jedna sasvim normalna žena. Ona je iskoristila to što joj se dogodilo i ja to poštujem.

Da li je vaša majka pročitala knjigu i šta kaže?

- Moja keva? Ma jok, iskreno ne verujem da je pročitala jer je mrzi. Nema ona šta da se iznenadi kada ona zna sve što je tu napisano.

Kada bi mogao da vratiš vreme, šta bi promenio u svom životu?

- Ne bih se drogirao ponovo, isreno da ti kažem ne bih koristio nikad ništa od narkotika. Ovo sada ne kažem zato što je to tako lepo da se kaže, ali svarno to ne bih radio. To je jedna stvar koja je dosta uticala na moj život.

Da li u filmu ima scena sa narkoticima?

- Zahtevao sam da se taj deo izbaci. Na svu sreću ništa nikada loše nisam uradio pod dejstvom narkotika.

Zbog čega je Milica Pavlović izjavila da je jako ljuta na tebe?

- Ne znam, moraćeš nju da pitaš. Ne znam da neće da se druži sa mnom, jer ja se sa njom nikada nisam družio. Ako je to bila tema na njenoj promociji, ja ne znam... Na mojoj promociji svakako neće biti tema Milica Pavlović.

Podrška kolegi Uz Miroslava sam! Kako komentarišeš spor koji je izgubio Miroslav Ilić? - Nema šta tu da komentarišem. Miroslava mnogo volim, on je jedna legenda, prosto mi dođe kao ćale. On je bio neizostavna ličnost u mojoj kući jer ga je keva obožavala kao pevača. Tu drugu stranu ne poznajem, poznajem ovu stranu koja podržava tu drugu stranu i o njoj mislim sve najgore. Upravo sam na Brenu i mislio. Potpuno sam uz Miroslava, podržavam ga i sve što on kaže slažem se sa tm. Tu drugu stranu ne poznajem, tog dečka ne znam, ali poznajem nju koja ih podržava. Ne daj Bože da me neko takav podržava.

