DOBILA PONUDU DA SNIMI RIJALITI, RASKINULA VEZU, POLJUBILA SE SA ĐURIĆKOM: Stanija ogolila dušu o intimi, sad je spopadaju ZAUZETI

Starleta Stanija Dobrojević otkrila je detalje svog privatnog života.

Ona je istakla da mnoge najviše zanima njen raskid sa Markom Markovićem.

- Zaželela sam se Srbije, porodice, društva. Mediji su me uhvatili u tempo. Da, eto, desilo se šta se desilo (raskid)... Svi me pitaju za to - rekla je Stanija.

Ostala si duže u Americi, zbog čega?

- Desile su mi se lepe stvari, potpisala sam novi ugovor, zaštitno lice sam firme za suplemente, rekli su mi da moram ozbiljno da se bacim na trening, izbacujem novu liniju organske kozmetike, radim punom parom. Moj život tamo je uglavnom uvek bio miran, imam kuću u Nju Džerziju, ali firma se nalazi u Majamiju. Imala sam društvo iz Srbije tamo, upoznala mnogo naših ljudi, izlazila - dodala je ona.

foto: Printscreen/Premijera

Da li si našla simpatiju tamo?

- Zini da ti kažem. Upoznala sam dosta momaka, ali sam imala repove u Srbiji, morala sam ovo da rasčistim, pa ćemo da vidimo šta dalje. Trenutno sam slobodna devojka. Dobila sam ponudu da snimam neki lični rijaliti, venčanje, bebe, čitav život je trebalo da dam na tacni. Preispitivala sam se i došla do zaključka da treba da okončam vezu. To sam mu rekla pre dva meseca, nismo pričali neko vreme, sad smo popričali, moj pas je kod njega. Pablu je tamo kod Marka lepo, razmazili su ga tamo. Sve što ne sme kod mene, tamo su mu dozvolili. Plašim se da će pas da padne u depresiju kad ga vratim u svoj fensi stan. Kod mene ništa nije olako, tri godine sam se dala za tu vezu, gradila, ali nekad... Da se on više borio, to bi bilo uspešno. Sve je bilo na meni, to sam jednog jutra shvatila. Daljina učini to, daleko od očiju, daleko od srca. Ugasile su mi se emocije - istakla je Dobrojevićeva.

- Svaki raskid je bolan, a ja imam momenat da treba da pričam o tome u emisijama, ne bih to nikome poželela, ali ja se dobro nosim sa tim. Dva meseca sam preboljevala to, sad sam dobro. Plašila sam se tog susreta, ali sada više ne, samo želim svog psa. Porukama smo se dopisivali najnormalnije, hladne glave. Uglavnom smo se ranije svađali, ja planem, pa se ohladim. Sad smo lepo preko poruka, mislim da me on tad nije ni ozbiljno shvatio. To je to. Ovo je život, dođe trenutak kad dođe kraj. Možda bolje sad, nego u budućnosti, osećam da sam donela pravu odluku - dodala je Stanija.

foto: Printscreen/Premijera

- Šalju mi danima o Osmakčiću. On je zauzet dečko. Od kad ste objavili da sam slobodna, spopadaju me zauzeti muškarci. Ne postoji šansa da to bude on. Nije mi zaigralo srce. Uvek sam ga gledali prijateljski. On će uvek imati moju podršku i to je to - otkrila je Dobrojevićeva.

Ima li neka druga zanimljiva ponuda?

- Ima, ja sam druželjubiva. Ja sam spremna opet da volim, jako, strasno i ispočetka. Ja sam takva. Jedva čekam da postanem mama, poslednjih godinu dana razmišljam o tome. Vraćam se uskoro u Ameriku. Tamo se udajem, samo ako je naš. Ne pronalazim se sa Amerikancima. Marko se nije još odselio, treba da dođe da pokupi stvari i da mi preda psa - dodala je ona.

Nedavno si se pomirila sa Tamarom Đurić?

- Svi se sećamo "Farme", bile smo u klinču. Dugo godina se nismo srele nigde. Eto, trebalo je da budem za stolom sa Majom, došla sam za njihov sto, pružila sam ruku, na kraju me je poljubila na blic, svi su pisali u pomirenju decenije. Uglavnom svi pričaju o svađama, da imamo i nešto lepo - rekla je Stanija za "Premijeru".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:42 Stanija sređuje skupoceni stan u Rumi posle raskida