KEBA ZBOG TRAVKI U DUGOVIMA DO GUŠE?! Ozbiljan novac uložio u biznis, pozajmio i od KAMATAŠA pa doneo JASNU odluku

Pevač Dragan Kojić Keba na sva usta je govorio kako je uložio ogroman novac u privatni biznis u oblasti alternativne medicine, ali mu posao ipak nije zaživeo, te je sada navodno u velikim dugovima.

Naime, kako prodaja preparata na biljnoj bazi nije išla kako je Keba očekivao, on se uhvatio za slamku spasa, pa je od kamatara pozajmio novac da bi pokušao da oživi biznis. Kada je Kojić prvi put upao u dugove, hteo je da batali posao, ali ga je supruga Olja ubedila da ne odustaje i da nijedan početak nije lak. Situacija, uprkos svemu, nije išla nabolje, pa se Keba sada vraća muzici i planira da snimi nove pesme.

foto: Aleksandar Jovanović

- Poznato je da Keba vodi računa o nezi tela, ali i o stanju organizma, da se hrani zdravo, trenira, koristi razne biljke da bi održavao balans. Zato ne čudi što se opredelio za ovakav vid biznisa. Veliki novac je uložio da sve pokrene, sklopio je ugovor s još jednim poslovnim partnerom, ali posao nije zaživeo. On je svuda reklamirao preparate, ali to nije pomoglo da mu krene prodaja. Kad je video koliko je situacija loša, pričao je sa suprugom Oljom. Ona mu je rekla da ne odustaje i da treba vremena da se ovakav biznis pokrene. Na kraju je preko kolege stupio u kontakt s čovekom koji daje novac na kamatu, pa je pozajmio nekoliko hiljada evra, sad je u dugovima do guše - priča izvor "Republike".

- Keba je ozbiljan novac uložio u tom da oživi biznis. Rekao je da će dati sve od sebe da pokuša još jednom, a ako ne bude išlo, vratiće se pevanju. Rekao je: "Ne može čovek da zna da li je dobar u nečemu dok ne proba. Treba uvek u životu biti uporan." Sada Keba priča s ljudima koji su pokrenuli sličan posao, pa mu daju savete kako može najbolje da izreklamira proizvode. Pričaju mu da usmeno nije uvek dovoljno i da mu je sada internet najbolja opcija za to. Dosta njegovih kolega je probalo proizvode i tvrdi da su kvalitetni, ali očigledno da ljude ne zanima mnogo alternativna medicina, a i nije da je bez jake konkurencije na tržištu - kaže sagovornik i dodaje:

- Kebu je skoro jedna koleginica zezala. Rekla mu je: "Kebi, vrati se ti što pre pevanju, od tog posla nema ništa! Bolje je da budeš pevač nego travar".

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/republika/S.telegraf