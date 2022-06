BILI SMO PAKLENI DVOJAC! Karić progovorio o druženju sa Mirkom Šijanom, privođenju devojaka u Osmanovu VILU i problemu sa ZAKONOM!

Stefan Karić u svojoj velikoj ispovesti osvrnuo se na njegov problem sa zakonom, ali i mnogobrojne devojke sa kojima je bio.

- Čitao sam da si bio uhapšen, zbog čega? - pitao je Nemanja.

- To mi se desilo kad sam bio sa Dijanom u vezi. Bilo je na Bubanj potoku, bila je dojava da ja imam oružje, uhapsili su me tu prvi put i to je to. Nosio sam nanogicu šest meseci - dodao je Stefan u emisiji "Premijera-vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

- Kako ti je izgledao život tad sa nanogicom? - pitao je Vujičić.

- Top, kao da sam imao na nozi dijamant, koliko su se tad te devojke otimale oko te nanogice. Nažalost, devojke vole opasne momke. Ja nisam opasan momak - rekao je Karić.

- Ti slikaš nanogicu, njih pet kuca. Sve su išle za tobom, čak je Osman toliko njih nahvatao, da nije znao šta će sa njima - dodao je reporter.

- Par puta sam ga nahvatao kako viri iza zavese, gleda kad dolazim kući, da li će nešto da uhvati, pa se iznervira kad nešto ne uhvati. Zameram mu te neke stvari koje je iznosio. Meni nije bitno da se zna. Kao da čeka neke trenutke da se dese, da bi imao keca u rukavu. Rimuje, uklapa. Našao je sebi zanimaciju - nasmejao se Stefan.

foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić

- Šta te je ta nanogica naučila? - pitao je Nemanja.

- Da neke stvari koje ja radim, da samo ja znam, da ne pričam ljudima. Dva sata sam imao slobodno dnevno, šetao sam tad psa. Vraćao sam se na vreme.

- Šta ti je Osman rekao, šta majka? - pitao je Vujičić.

- Osman me je pitao šta će mi to. Majka je bila jaka. Video sam njega u nekim situacijama kako plače, a ona je bila jaka. On nije stene, nešto nije očekivao od mene, razočarao sam ga u nekim situacijama - rekao je Karić.

- Ti Veljko i Šijan ste bili "paklena ekipa" - dodao je Nemanja.

- Ja sam se družio sa Mirkom, Veljko sa Mirkom, pa smo svašta prošli zajedno. Upoznali smo se na fakultetu. Bili smo mesec i po dana i izbacili su nas zajedno, posvađali smo se sa dekanom. Svašta se izdešavalo, izašli smo zajedno kroz ta vrata i od tad sve počinje. Bili smo pakleni dvojac, on crn, ja plav. On je bio fatalniji - ispričao je Stefan.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

