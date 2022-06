ŠA NAPUSTIO ZADRUGU, TARA OTKRILA DA LI SU SE ČULI! Simova otkrila šta je reper URADIO čim je napustio RIJALITI: Bilo je OČEKIVANO

Nenad Aleksić Ša je "Zadrugu" napustio s osmehom na licu, vidno raspoložen i srećan što je, kako je rekao, ovaj put uspeo da pobedi sebe i u potpunosti postane ravnodušan na bivšu devojku Taru Simov, sa kojom je, kako je ranije govorio, prošao kroz pakao.

Iako su mu mnogi pružili podršku i čestitali mu na tome što je pobedio i "izlečio sebe", nekolicina zadrugara nije krila da mu ne veruje, te da će se u Aleksićeve reči uveriti tek nakon izvesnog vremena. Spekulisali su čak i da će baš Tara biti prva osoba koju će Nenad pozvati nakon izlaska iz "Zadruge", a ona je sada otkrila šta se desilo.

- Nisam se čula s njim, nije me zvao, ali su mi javili da je otpratio sve moje drugarice - Anđelu, Kristinu, Andreu... Bilo je očekivano, skroz, ali mogao je to da uradi dok sam ja još bila u "Zadruzi", a ne da se druži sa mojim drugaricama - priznaje Tara za Pink.rs.

Tara kaže da je sada, posle svega što se izdešavalo među njima, nema potrebu da se čuje sa bivšim dečkom.

- Iskrena da budem, ne. Uhvatila sam sebe da razmišljam, jer me pritiskaju fanovi, antifanovi itd. - ovih dana, otkako je nominovan, ne prestaje da mi zvoni telefon s pitanjima i potpitanjima, pa sam uhvatila sebe da razmišljam... Ali ne, stvarno nemam potrebu da se čujem sa njim. To je veza koja je trajala neko vreme, bila je izuzetno turbulentna i toksična za oboje, završena je i tako treba i da bude - objašnjava Tara, a na pitanje da li će uspeti da sa Nenadom postigne dogovor oko zajedničkog psa April, rekla je:

April je kod mene, ljubi mi stomak trenutno, jer me boli (smeh). To je moj pas, ostaće moj pas i to je to.

