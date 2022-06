KAJA OSTOJIĆ PROGOVORILA O BIVŠEM MUŽU: Kad smo se rastali dao mi je 500 € i VIŠE NIKAD NIŠTA! Alimentaciju je platio SAMO JEDNOM

Pevačica Kaja Ostojić otkako se bavi javnom poslom privlači veliku pažnju i javnost je jako zainteresovana da sazna što više informacija o njenom privatnom životu, piše "Glossy".

Posebno je postala zanimljiva njena ljubavna priča sa Džunior Džekom, sa kojim je uplovila u brak, ali su se nakon nekog vremena i rastali.

- Izgubili smo taj muško-ženski odnos, zbog toga smo se i rastali. Ta kriza je trajala jedno godinu, dve i verovala sam da ćemo to prevazići. Mama mi je govorila da ne cvetaju uvek ruže, ali sam ja slušala svoje srce - rekla je Kaja i otkrila da nije patila jer je njen bivši suprug tako brzo stupio u novu vezu.

foto: Printscreen/Premijera

- Nije me njegova nova veza pogodila kao ženu, pogodilo bi me da je bila neka prevara, da je bila situacija da sam ja ostala ucveljena. Ali nije mi bilo svejedno, u smislu nisam se maltene ni ohladila, ali dobro. Sve zarad njegove sreće.

Ovo nije njen bio njen prvi brak. Ona se prvi put udala za za košarkaša Nikolu Dragojlovića, a iz tog braka ima čerku Nikolinu. Istakla je da se zbog toga nikada nije pokajala.

- Ne kajem se zbog prvog braka, jer imam predivnu kćerku. Nismo se baš rastali na najbolji način i prosto ko želi kontakt sa svojim detetom, taj će da ga napravi. Ja nikada to nisam branila. Ona nikada nije patila zbog toga što on nije tu, stvarno to nikada nisam vdiela. prosto je odrasla bez njega, maltene otkad se rodila je rasla bez njega. On je jednom platio alimentaciju, pre skoro 18 godina. Kad smo se rastali mi je dao 500 evra i više nikad ništa. Sve sam sama podigla - ispričala je Kaja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Glossy

