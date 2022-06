VIKI MITROVIĆ ĆE ABORTIRATI ZBOG OSMAKČIĆA! Donela čvrstu odluku, Marko PRESREĆAN, ona mu poručila: TI SI UBICA! (VIDEO)

Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić se trenutno nalaze na Rajskom ostrvu. Nakon razgovora o njenoj trudnoći, legli su da spavaju, a čim su se probudili, on je želeo da sazna da li je ona donela odluku o abortusu.

- Čekaj, stomak te boli od toga svega? To je normalno? - pitao je Marko.

- Nije normalno, od stresa me boli - rekla je Viki.

foto: Printscreen/Pink

- Ovo je kao neki košmar, kunem ti se. Jesmo li došli do kojeg zaključka? - dodao je Osmakčić.

- Očistiću se, samo zato što ti tražiš - odgovorila je Mitrovićka.

- Hvala ti Bože. Znam da ti to nije kao da popiješ kafu i pojedeš sladoled, ali je od krucijalne važnosti. Nije lepo, ali nije ni loša odluka - rekao je Marko.

- Ma boli tebe k*rac - odbrusila je ona.

- Viktorija draga, kako nisi i ti pazila? Koji bi ti bili planovi posle rijalitija da nisam ja postojao? Da si bila solo? Pretpostavljam da si imala plan da se stabilizuješ, da odeš negde sa svojim detetom - nastavio je on.

- Htela sam da otvorim restoran - odgovorila je Viki.

- Nije ti katastrofalno loša odluka to - dodao je Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Eto, rešio si se, šta hoćeš sad, da utvrdiš? - pitala je Viki.

- Ne, samo hoću da vidiš iz kog ugla gledam - dodao je Osmakčić.

- Za mene si ti ubica - poručila je ona.

- Nisam baš ubica. Možda bih bio ubica u žargonskom smislu da se to dete rodi i da nema neki život. Nije to to, Viktorija. To nije ubistvo - rekao je Marko.

- Jeste, ti vršiš pritisak - odgovorila je ona.

- Ti i ja i da živimo zajedno, mi bismo se poklali - dodao je Osmakčić.