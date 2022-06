KADA JE IMALA 18 GODINA BILA JE SA MUŠKARCEM OD 29! Kija priznala da je sada privlače MLAĐI, a ovako je bilo pre! POTKAČILA SLOBU

Pevačica Kija Kockar je bez dlake na jeziku odgovarala na škakljiva pitanja, a onda je otkrila da li je istina da je pevač Sloba Radanović, njen bivši suprug, javno ismejao njene suze na Instagramu.

- Što se tiče toga - videla sam, pisalo se o tome. Svačija dela govore za sebe, to je to. To je kao kada bih sada rekla da je najezda komaraca leti, čudno! Meni to ništa nije čudno. Ne bih dalje komentarisala - bilo je sve što je želela da kaže.

Kija je otkrila da li voli mlađe ili starije muškarce.

"Kada sam imala 18 godina, bila sam sa dečkom koji je imao 29 godina, znači bio je 11 godina stariji od mene. Sada volim mlađe muškarce, jer nekako idem uz njih, a kada sam bila mlađa volela sam starije muškarce", iskrena je Kija.

