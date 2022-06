NELOGIČNO JE SVE! Miša Grof posle rezultata obdukcije sina Vidoja otkrio šta mu je rekao NAČELNIK POLICIJE

Komisijskim veštačenjem Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu utvrđeno je da je smrt Vidoja Ristovića nastupila usled zapaljenja srčanog mišića. Hemijsko-toksikološkom analizom utvrđeno je da je Vidoje Ristović u trenutku smrti bio u stanju teške alkoholisanosti, sa 2,83 promila alkohola u krvi. Takođe je otkriveno da je konzumirao lekove iz grupe sedativa, a koji nisu bili u toksičnoj koncentraciji, odnosno nisu bili u koncentraciji koja bi mogla da izazove smrt.

Sada se Miša Grof, otac pokojnog Vidoja, oglasio i otkrio šta se dešava, te da sumnja u istinitost obdukcionih nalaza.

- Ne znam kako su se ti nalazi za mog sina pojavili kada su meni rekli u policiji da će tek za dva meseca da se zna šta i kako. Ja sam razgovarao sa načelnikom UKP, koji mi je objasnio da ne može još da se sredi sve. Verujte da ne znam kakvi su to nalazi i da li su u redu. Sad ću o svemu da se raspitam pa ću da imam uvid u situaciju. Ne verujem da se nesto pojavilo, a da me niko nije kontaktirao, valjda je i vama to nelogično - oglasio se Miša.

