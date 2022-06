PITAJU ME 10 GODINA ODAKLE MI NOVAC, A JA RADIM: Stanija otkrila čime se sve BAVI, pa priznala da se sa Tamarom i Majom NE DRUŽI

Bivša učesnica "Zadruge" Stanija Dobrojević nedavno je raskinula svoju emotivnu vezu s Markom Markovićem.

Stanija je otkrila detalje raskida, ali iznela i ostatak privatnog života "na tacni".

Raskinula si sa Markom definitivno?

- Moj emotivni status je da sam ja slobodna devojka, "singl" sam. Otkad sam objavila da više nisam u emotivnoj vezi, to je invazija muškaraca, uglavnom zauzetih! Čekam slobodnog. Zauzeti su najagresivniji ovih dana - ima dosta momaka koji mi se udvaraju, uživam u njihovom udvaranju i pažnji, a ovi zauzeti su agresivniji.

foto: Printscreen/Premijera

Čuješ li se s Markom uopšte?

- Mi jesmo u kontaktu, treba ovih dana da dođe da mi vrati psa, to je već sad postala malo i agonija. Tačka je stavljena, još samo da dobijem psa.

Sigurno ima novih udvarača... Da li je neka nova veza na pomolu?

- Ne padam lako ni na čije čari, pustiću vreme, neću nigde da srljam i izabraću onog ko se časno bude izborio za mene... Jer muškarci su spremni na sve i svašta kada zacrtaju nekog da osvoje, mnogo su opasniji nego bilo koja žena.

Često si u Americi. Hvata li te nostalgija?

- Kada sam u Americi, vuče me da dođem u Srbiju, na našu muziku. Volim da odem onako uveče na našu muziku, to je ono što mi uvek najviše nedostaje.

Na Instagramu svi vide da vodiš "skup život", mnogi se pitaju odakle ti novca?

- Već deset godina me pitaju odakle mi novac - ljudi, prvo računajte iz "Zadruge", "Farme", pobede, koliko je to para, samo to izračunajte. Imam svoju firmu organske kozmetike, zaštitno sam lice prestižne američke firme za suplemente... Ja radim! Nemam radno vreme, ali konstantno radim, živim od reklama.

foto: Printscreen/Amidži Šou

Pričalo se da ćeš ponovo u rijaliti?

- Dobila sam ponudu da se snimi moj lični rijaliti. Otišla sam u Ameriku da razmislim o svemu tome, okončala sam vezu i sada sam u fazonu: "Bože, hoće li ikome biti interesantno da snima samo mene kako ustajem, treniram, radim".

I dalje se priča o tvom pomirenju s Tamarom Đurić, kako je došlo do toga?

- Desilo se na proslavi da smo se našle za istim stolom, bila je stegnuta situacija kada sam tek stigla. Ja sam prva pružila ruku, po cenu da ona meni možda ne uzvrati pozdrav, međutim ustala je, izljubila me, tu smo se ispričale... Nismo se videli toliko godina, svašta je nešto prošlo u mom životu od tad, i u njenom. To je skroz okej.

Hoćete li se sada družiti?

Ja se ne družim ni sa kim iz rijalitija. U mom privatnom, realnom životu, ne družim se ni sa kim na estrade, to nisu javne ličnosti, već ljudi koji imaju ozbiljne poslove, porodice, što uopšte nema nikakve veze sa javnim životom. Maji šta god da treba, tu sam uvek za nju, ali sada da izlazimo, pijemo kafe, ne. Drugo, ja već imam i godina, nisam ni pre 10-15 izlazila na splavove, a kamoli sad.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Pink.rs

