IMALI SMO USPONE I PADOVE, POVREDILE SU ME STVARI, ALI JEDNA SE NE MENJA: Jovana Jeremić srela Marića i otkrila da li su u SVAĐI!

Komemoracija povodom smrti novinara i pisca Predraga Pece Jeremića bila je povod za susret nekadašnjih saradnika i prijatelja Milomira Marića i Jovane Jeremić.

Glavni urednik televizije "Hepi" i voditeljka 'Pinka sreli su se u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, a oni su po svemu sudeći otklonio sve sumnje o njihovom lošem odnosu.

Sada je Jeremićeva otkrila kako je protekao susret sa Milomirom Marićem nakon spekulacija da nisu u dobrim odnosima.

- Srela sam Marića na komemoraciji Pece Jeremića. Bilo mi je drago što sam ga videla. Ja mogu da kažem neke stvari o njemu koje su me povredile, ali to nikada neće osporiti da ja Milomira Marića beskrajno volim i cenim kao čoveka - priča Jovana i dodaje:

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Youtube

- Novinari su preneli da je mene otkrio Aleksandar Tijanić, to je tačno, ali je od mene novinara napravio Marić. Kada je Tijanić umro, preuzeo me je Marić i radio sa mnom deset godina. Ponosan je na mene dokle sam stigla i šta sam sve uspela nakon "Happy" televizije. Ostaćemo uvek u korektnim odnosima. Kako god, imali smo mi i uspone i padove našeg odnosa, nikada se nije promenila jedna stvar da prema njemu osećam ljubav i poštovanje. Jednog dana kada njega ne bude više bilo, ja ću biti jedna od onih koja će najviše pričati o njemu, pisati tekstove i praviti emisije o njemu.. On je obeležio moj život. Ja nikada ne zaboravljam Marićevu borbu kada me je ubacivao u jutarnji program i da dobijem svojih pet minuta na bivšoj televiziji. Realna sam, ali i dalje stojim iza svojih reči da me je Aleksandar Tijanić otkrio, a Marića napravio - zaključuje Jovana Jeremić.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:32 Jovana Jeremić zamešala kukovima usred Jutarnjeg programa