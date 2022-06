LEPA LUKIĆ U 82. GODINI SAMA KUVA, A OVO NIKAKO NE JEDE! Pevačica otkrila kako ŽIVI, a evo šta misli o koleginicama sa estrade!

Legendarna pevačica Lepa Lukić ima karijeru na kojoj joj mnogi zavide, kao i hitove koji su neprevaziđeni.

Iako gazi 82. godinu ističe da i dalje uživa u svom poslu, te da tokom svih godina na estradi nema zamerke za svoje koleginice.

foto: Printscreen/Premijera

- Uopšte se ne naprežem kad pevam, nema tu nekih žila. Ova prva liga pevača, normalno, i oni dobro pevaju. Nikad nisam rekla za Anu Bekutu, za Zoricu Brunclik, za Snežanu Đurišić, moram da naglasim koje su pevačice. Moram da naglasim koje su to pevačice, kao ja sam kraljica, a one nisu... Ja uvek njima kažem: "Pa i vi ste kraljice". A one kažu "Ne, ti, pa mi". To ne može da doživi pevač da mu kažu pevačice koje traju toliko dugo i prva liga su pevači. Ja sam Snežani Đurišić oduvek bila idol, kad je počela sa 12, 13 godina. Tako da, ja nisam pakosna, nisam ni na koga ljubomorna... Meni moje meso niko nije uzeo za 50 godina - rekla je Lepa.

foto: Printscreen/Premijera

I pored toga što i dalje nastupa, Lepa Lukić uživa i u sređivanju svog doma, kao i u pripremi obroka, te je otkrila šta nikako ne jede.

- Ja zujim tamo, ovamo i ne mogu da zamislim da ću jednog dana da se zatvorim u kuću i da kažem "Ja ne mogu više"... Ja volim kuću, kuvam i spremam. Imam samo prijateljicu koja dolazi mesečno jednom da generalno sredi kuću, a ono sve drugo ja održavam i svaki drugi dan kuvam, ali u maloj šerpici. Ja ne jedem suhomesnato, jedem samo s kašikom. Verovatno i to ima veze. Nije da to radim da se čuvam, ne čuvam se uopšte. Ali ja to jedino volim - ispričala je kraljica narodne muzike.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:27 Lepa Brena stigla na dodelu nagrade