CECA I JA VIŠE NIKADA NEĆEMO SARAĐIVATI! Mili sa Ražnatovićkom radio 9 albuma i 80 pesama i STAVIO TAČKU: I ovo je previše!

Kompozitor Aleksandar Milić Mili dugi niz godina je sarađivao sa Cecom Ražnatović, a albumi na kojima je on radio apsolutni su hit. Međutim, kako je došlo do nesporazuma i nepoštovanja među njima, Mili i Ceca su završili na sudu, a od njihove dalje saradnje, po svemu sudeći nema ništa.

Mili je otkrio da više nikada neće doći do saradnje između njega i Cece.

- Bilo je tu devet albuma, preko 80 pesama koje sam ja radio. Niko nikada u istoriji nije toliko radio kao Ceca i ja. Mi smo zaokružili priču sa dva Ušća i Marakanom. Ne bih rekao da ćemo sarađivati, i ovo je previše - kaže Mili za i otkriva da li izvođač ima pravo da zabrani pevanje svojih pesama u "Zvezdama Granda".

- Izvođači nemaju pravo da to zabrane, to može samo da uradi autor. Te pesme se pevaju svaku noć u hiljadama lokala i to pripada kompozitorima - zaključuje Mili.

