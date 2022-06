SOBA PUNA ŠPRICEVA, INFUZIJA, ALKOHOLA I LEKOVA Ovako izgleda soba Viki Mitrović, baba Regina nam OTKLJUČALA I POKAZALA NJEN KUTAK

U jeku drame zbog trudnoće Viktorije Mitrović i nasilničkog ponašanja i jezivih pretnji njenog partnera Marka Osmakčića prema njoj, naša ekipa posetila je banatsko selo Pločice, gde smo porazgovarali sa zadrugarkinom babom Reginom Spasić.

foto: Profimedia, screenshot

Ona je za naše čitaoce po prvi put otvorila i vrata Viktorijine spavaće sobe, iz koje je ona otišla u rijaliti, gde je svakodnevno izložena nasilničkom ponašanju od strane Osmakčića.

foto: Nenad Kostić

Viktorijina soba se nalazi u posebnom delu kuće, koja je odvojena od dnevnog dela. Iako se u prvi mah nećkala da nam otvori sobu, na kraju je pristala. Drži je zaključanu, kaže tako je najsigurnije.

foto: Nenad Kostić

- Prvi put medijima otvaram vrata unukine spavaće sobe. Vrata su ovde stalno pod ključem, tako je najsigurnije. Odavde je Viki otišla u Šimanovce, na svoju ruku. Samo je na brzinu spakovala stvari i otišla. Nisam bila za to. Njena ćerka često traži od mene da je pustim da uđe u maminu sobu, ali to ne dozvoljavam. Nije to dobro za nju, posle joj bude teško i samo zove majku - započela je priču Regina.

foto: Nenad Kostić

Soba mala, na prvi pogled jako skromna. Mali dvosed na razvlačenje, kao i sobni bicikl na kome je Viktorija trenirala. Zidni kalendar nepromenjen, još stoji na 2020. godini. U ormarima nema šta nema: najviše lekova, infuzija, špriceva, alkoholnih pića.. Tu su i plišane lutke - nešto njeno, nešto ćerkino.

foto: Nenad Kostić

- Sve je ostalo kao što je ona ostavila. Ništa nisam dirala. Viktorija nije štedela na garderobi. Mnogo stvari je odnela, osam paketa odeće smo joj mi slali, ko zna da li će ikad to vratiti nazad. Ima tu njene kozmetike, lekova, pića, ali ne bih o tome. Imala je tu svoj mir, ali ona je tu najčešće samo prespavala - završava Regina.

foto: Nenad Kostić

