LJUBAVNA PRIČA VODITELJKE I REPERA KAO IZ FILMA: Ognjen se toliko zaljubio u Bojanu da se UPLAŠIO, a ovako su se UPOZNALI!

Jedan od frontmena popularnog rep sastava "Beogradski sindikat", Ognjen Janković već godinama uživa u ljubavi sa voditeljkom Bojanom Nikolić sa kojom je dobio dve ćerkice - Zoju i Iskru.

Ognjen ne krije da se u Bojanu odmah zaljubio toliko da se uplašio, a već prilikom prvog susreta koji je bio sudbinski, shvatio je da mu je mesto pored nje.

- Upoznao nas je jedan od mojih najboljih prijatelja, Milan, koji je sad nažalost pokojan i to našoj priči daje malu filmsku notu. To je bilo kod njega u lokalu koji je držao i on je rekao da mora da nas upozna, kao da je procenio da ćemo da legnemo jedno drugom - počeo je priču on pa dodao:

- To je bio sudbinski susret. Tada smo seli da pričamo i evo sedimo i dalje već godinama.

Pre 13 godina, supruga ga je obradovala vešću da će se po prvi put ostvariti u ulozi roditelja, a veče kada je na svet došla njihova prva ćerka, reditelj nikada neće zaboraviti, i to opisuje kao najlepšu zoru koju je ikada dočekao.

- Bio je 22. februar, padao je sneg i tada sam dobio najlepše vesti u životu koju sam mogao da dobijem. Sa nestrpljenjem sam čekao to da se desi - sa mnogo emocije ispričao je Ognjen u emisiji ''Balkanskom ulicom''.

