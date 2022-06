TI SI TA OTIMAČICA MUŽEVA?! Ilićeva ljubavnica do detalja opisala ŠOK razgovor sa pevačevom ženom: Ovako joj je Gordana pretila?

Mirjana Antonović, nekadašnja ljubavnica folkera Miroslava Ilića, godinama tvrdi da je on otac njenog sina Devina, što je nedavno potvrdio i sud.

U knjizi "Ovo malo istine" Mirjana Antonović se, između ostalog, prisetila i prvog razgovora sa Gordanom Ilić, pevačevom ženom.

- U osmom mesecu trudnoće zadesila sam se u Beogradu u stanu moje sestre Jelice. Provodile smo uobičajemo prepodne uz čaj, slatke medenjake i još slađe razgovore. Pričale smo o imenu Kristijan, koje je, inače, Miroslav odabrao, i planovima za našeg sina koga smo s nestrpljenjem iščekivali. Jelica je skoknula do prodavnice kada je zazvonio telefon u hodniku. "Mirjam Antonović ovde, izvolite", rekla sam. "A ti si ta Amerikanka? Otimačica muževa? Nije ti dosta što si ga zavela, još ćeš i dete da mu rodiš? Slušaj ti, belosvetska fu*o, neće to tako moći kako ste vi to zamislili! Ako ti rodiš to dete, ubiću i njega, i tebe, i Miroslava, i našu decu, i sebe na kraju!", siktala je u slušalicu - napisala je Mirjana.

- "Gospođo Gordana, smanjite doživljaj i ton, molim vas, za sve što vas zanima u vezi s masovnom egzekucijom konsultujte se sa vašim suprugom, a mojim verenikom Miroslavom", rekla sam mirnim tonom i pribrano. "Verenikom? Slušaj ti, drska i bezobrazna ženo, ja sam mu zakonita žena i ja se pitam za sve, a ne ti! Ti si jeftina zabava, koju ću ja eliminisati, jer mu nisi ni prva, a ni poslednja!". "Gospođo Ilić, ja zaista niti mogu niti želim da razgovaram sa vama na ovaj način, jer ne razumem ovakav način komunikacije. Drago mi je da smo se upoznale i nemojte me više nikada uznemiravati, imajte obzira da sam trudnica i vi ste bili dva puta, tako da znam da ćete me razumeti, doviđenja zauvek!". Pozlilo mi je od tog poziva. U glavi mi je odjekivala pretnja za ubistvo mog nerođenog deteta. Bilo mi je žao Miroslava - zaključila je bila Mirjana.

