ŽENA SE NE LEČI DRUGIM ŽENAMA! Vladan iz Magla benda progovorio o razvodu, odnosu sa bivšom i novoj ljubavi!

Vladan Savić, frontmen muzičkog sastava "Magla Bend" samo za Republiku, progovorio je o krahu ljubavi sa partnerkom Jovanom.

Pevač je otkrio da li su spremni za pomirenje ili novu ljubav.

- Nikada se nisam lečio, jer se ne leči žena drugim ženama, nekako, moje iskustvo vezano je to da moraš prosto neke stvari da rešiš sam sa sobom, pa i da preboliš, pa onda nastaviš dalje, pokušaj da izlečiš drugom ženom, mislim da od toga nema ništa, samo bežiš od nekog problema, a onda istakao da je sa bivšom partnerkom iako su se rastali u super odnosima i da nikad bolje nisu funkcionisali:

foto: Printscreen/Instagram

- Da, rastali smo se i da funkcionišemo savršeno, nikada bolje, sve je to tako trebalo da se desi, Jovana je srećna, ja sam srećna, Anđelija, a to je najbitnije je srećna, tako da super funkcionišemo, a to je meni najvažnije, ne bih da pričam sad detaljno o razlozima. Ne postoji šansa da se pomirimo.

- Ja sam uvek zaljubljen, u sebe (smeh), to što sam srećan ne znači da sam zaljubljen, čovek može da bude srećan i sa samim sobom. Svako ima period života, kada je manje srećan, kada je srećan, ja sam srećan i moja energija se oseti. Imam puno obaveza, previše nastupa, radim na novim pesmama, biće dosta dobrih pesama, zaljubiću se, a već sam zaljubljen u svoje nove pesme... Ovu drugu zaljubljenost, videćemo polako, ima vremena, život je pred nama.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

03:50 Vladan Savić iz Mega benda ispričao kako je za dva mega hita mislio da su bezveze pesme!