90-IH SU SVI PEVALI NJEN HIT, A ONDA JE SAMO NESTALA! Život joj je obeležila TRAGEDIJA, rano se udala, a evo kako sad izgleda

Pevačica Lina Božović devedesetih se proslavila pesmom "Bumbar", a tada je imala samo 15 godina.

Pesma je bila hit 1996. godine, a samo dve godine kasnije Lina se povukla sa scene. Razlog za to je porodična tragedija - Lina je imala samo 16 godina kada je ostala bez oca. Ona ranije je za intervju Mondo progovorila o svom povratku i karijeri.

U emotivnoj ispovesti na Instagramu je jednom prilikom otrkila da joj je otac izvršio samoubistvo kada je imala samo 16 godina, da je rano ostala bez majke, ali i supruga kojem je rodila dve ćerke.

"Sa 12 godina sam pokazala želju da se bavim muzikom. Moj otac me odmah podržao i već sa 13 godina sam snimila svoj prvi singl. Sa 14 godina sam snimila prvi CD koji nije prošao zapaženo ali vec sledeće godine, sa 15 god izlazi CD sa naslovnom numerom 'Bez reklamacije'. Na tom CD-u se nalazi i 'Bumbar.' Osim pevačkog talenta pokazivala sam i glumački talenat koji je i bio neophodan da bih mogla da iznesem takve tekstove i u spotovima", počinje Lina priču i otkriva po čemu je zapamtila burne devedesete, ali i kako su je prihvatile starije kolege.

"Devedesete pamtim po druženju, putovanjima, turnejama, mnogo studijskog rada, časova solo pevanja... Kolege su sve bile starije od mene i zvali su me uglavnom Mala. To je posebno bilo smešno kad me Džej oslovi tako jer sam uvek bila za glavu viša od njega. Sa njim sam imala dosta zajedničkih koncerata. Uglavnom smo sarađivali sa istom izdavačkom kućom pa smo se često viđali,družili i imali zajedničke nastupe. Nije bilo ljubomore i sujete. Rado smo delili iskustva jedni sa drugima".

Lina je otkrila i kako je izgledalo snimanje spota za, sada već, kultnu pesmu devedesetih.

"Čoveka koji je glumio Bumbara sam tad upoznala i nikad ga više niko od nas nije video. Dejan ga je bukvalno par sati pred snimanje spota upoznao na ulici, predočio mu ideju, čovek je pristao i to je to. O finansijama tada nisam brinula, moj Bumbar je bio moj tata".

Pevačica je tada podelila i o teškim trenucima koji su usledeli nakon uspeha.

"Pa u mom životu se sve dešavalo rano, početak karijere, udaja, deca, teški životni momenti, kao što je gubitak najbližih...svoje dvadesete sam uglavnom provela odgajajući svoje ćerke".

Lina je dugo razmišljala o povratku na scenu, a onda je rešila i da preuzme nešto tim povodom.

"Dugo sam razmišljala o tome. Uvek sam osećala da sam ostala dužna publici još nešto. Sasvim slučajno sam pre dve godine stupila u kontakt sa Bragom. Pričali smo puno na tu temu i napravili dogovor. Malo nam je kovid poremetio planove ali nismo odustajali. Braga i Kosta Jankovic su mladi ali vrlo talentovani i vredno rade na mom novom projektu. Osim želje za muzikom prevagnulo je upravo to što imam sjajnu ekipu uz sebe. A pravi trenutak je uvek ako to želimo".

Na pitanje kako će danas "Bumbar" rezonirati kod publike, ali i šta misli o devojkama koje imaju svoje "bumbare" Lina kaže:

"Ima nas svakakvih, svako pravi svoje izbore. Ja i nisam imala neki izbor po tom pitanju jer sam odmah rekla da mi ne treba..."

Njene kolege nakon duge medijske pauze žele da se vrate u centar pažnje učešćem u rijalitiju. Pevačica otkriva da li je i ona imala takvih ponuda.

"Kad su počele rijaliti emisije da se emituju kod nas učesnici su bili poznate ličnosti. Sada postaju poznati nakon učešća u istim. Vremena se menjaju, kriterijumi su drugačiji ali ono što je sigurno i što se ne menja bez obzira je to da kvalitet uvek ispliva i održi se. Iskreno, ne pratim rijalitije i nisam dobijala poziv za takve programe. Ne bih se odlučila za tako nešto jer mi moj temperament ne dozvoljava da budem na jednom mestu duže od 2 sata".

